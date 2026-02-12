TPHCM: Tài xế xe công nghệ xô xát trước bệnh viện, vào cấp cứu ngày cận Tết

Trưa 12/2, nguồn tin của phóng viên Dân trí cho biết, vừa qua Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) đã tiếp nhận điều trị, cấp cứu một trường hợp bị chấn thương sau khi xảy ra xô xát ngay bên ngoài cơ sở 1 của đơn vị.

Bệnh nhân là ông N.L. (SN 1962, ngụ tỉnh Đồng Nai). Theo thông tin ban đầu, trước đó ông L. xảy ra mâu thuẫn với một người cùng làm tài xế xe công nghệ khác, dẫn đến xô xát ở khu vực vỉa hè đường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh cũ). Người đàn ông bị tấn công khiến vùng đầu chảy máu và bất tỉnh.

Nhân viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định hỗ trợ đưa tài xế xe công nghệ vào cấp cứu (Ảnh: Biên Thùy).

Vì sự việc xảy ra ngay cạnh Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các nhân viên y tế của đơn vị đã nhanh chóng có mặt để đưa bệnh nhân vào cấp cứu.

Người đàn ông được chụp CT sọ não, siêu âm bụng, chụp X-quang ngực, ghi nhận có tổn thương cũ ở bán cầu tiểu não trái, chấn thương mô mềm vùng đầu, rối loạn tiền đình, nang màng nhện trán trái. Sau khi được chăm sóc, theo dõi tại chuyên khoa Nội thần kinh, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.

TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cho biết, từ ngày 1/1, cơ sở 2 của nơi này ở phường Bến Thành chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối của TPHCM, Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã đẩy mạnh cấp cứu ngoại viện và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ECMO tại chỗ. Tỷ lệ cứu sống bệnh nhân ngừng tim ngoại viện của nơi này đạt 36%, con số tương đương với nhiều quốc gia phát triển.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định đảm bảo công tác điều trị, cấp cứu cho người dân trong dịp Tết (Ảnh: Biên Thùy).

Riêng trong dịp Tết Nguyên đán, hai cơ sở của Bệnh viện Nhân dân Gia Định đều được xây dựng kế hoạch trực 24/24, sẵn sàng phương án cấp cứu hàng loạt, bảo đảm cho người dân được chăm sóc kịp thời, an tâm vui xuân đón Tết.

Bên cạnh công tác chuyên môn, bệnh viện cũng tổ chức các hoạt động vui Tết cho cả người bệnh lẫn nhân viên y tế, từ trang trí không gian xuân đến hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị nội trú.

Trong đó, chương trình “Xuân nhân ái” với các hoạt động như làm đẹp, trò chơi dân gian, tặng thư pháp, đi chợ Tết 0 đồng... mang đến không khí ấm áp, giúp người bệnh có thêm động lực tinh thần để an tâm điều trị, sớm hồi phục và trở về với gia đình.