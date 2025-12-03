Podcast: Y tế chất lượng cao - Bài toán giữa lợi nhuận và lợi ích bệnh nhân.

Trong bối cảnh nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng ngày càng tăng lên, người dân không chỉ quan tâm đến hiệu quả điều trị mà còn chú trọng đến trải nghiệm y tế toàn diện.

Từ cuối năm 2018, với tầm nhìn trở thành cơ sở y tế uy tín, chất lượng cao - nằm trong top đầu của hệ thống bệnh viện tư tại TPHCM và khu vực phía Nam - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã từng bước thực hiện sứ mệnh cung cấp những dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Dù hướng đến phát triển hệ thống y tế chuẩn mực bằng việc đầu tư mạnh mẽ về con người lẫn cơ sở hạ tầng, đơn vị này vẫn tìm cách để người dân có điều kiện kinh tế khác nhau tiếp cận được dịch vụ của mình.

Chia sẻ tại Podcast "Y tế chất lượng cao - Hành trình của Bệnh viện Nam Sài Gòn", ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn đơn vị cho biết, ngay từ khi mới hoạt động, đơn vị xác định không đặt nặng mục tiêu doanh thu lên hàng đầu, mà chú trọng vào việc phát triển một cơ sở y tế uy tín.

Ngay cả khi đã thành công về mặt doanh thu, tài chính, bệnh viện vẫn sẽ vẫn kiên trì theo đuổi con đường xây dựng một cơ sở y tế uy tín, chất lượng, chuyên môn cao.

Bệnh viện chủ trương phục vụ cho tất cả mọi người, phù hợp với những phân khúc khách hàng thu nhập khác nhau.

ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương chia sẻ câu chuyện y tế chất lượng cao và hành trình của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn (Ảnh: Nam Anh).

"Chúng tôi có áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân cũng như bảo hiểm của các công ty tư nhân, giúp giảm chi phí cho người bệnh khi điều trị.

Và khi thiết kế bảng giá cho một dịch vụ nào đó, chúng tôi cũng tâm niệm làm sao để vừa đáp ứng được khả năng của khách hàng, vừa có sự cân đối về tài chính để tái đầu tư cho bệnh viện", ThS.BSCK2 Nguyễn Trương Khương khẳng định.

Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn cũng thừa nhận, việc làm sao để cân đối được các mục tiêu, có lợi nhuận để tiếp tục hoạt động, tái đầu tư, nhưng vẫn đáp ứng được nhu cầu và khả năng chi trả của mọi đối tượng bệnh nhân, là câu chuyện không đơn giản.