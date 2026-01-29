Cận cảnh ca mổ "thần tốc” giải cứu bệnh nhân bít tắc đường thở nhiều năm (Video: Thúy Hường).

Viêm mũi vận mạch là nguyên nhân phổ biến gây nghẹt mũi mạn tính. Khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả, phẫu thuật nội soi là phương pháp can thiệp nhằm giải quyết tình trạng bít tắc đường thở kéo dài.

Gần đây, chị H. (sinh năm 1979) đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đăng ký khám bệnh, với tình trạng nghẹt mũi kéo dài suốt 2-3 năm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống và sinh hoạt.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành nội soi tai mũi họng kiểm tra, chẩn đoán bệnh nhân bị vẹo vách ngăn mũi trái, phì đại cuốn mũi dưới 2 bên và trào ngược họng thanh quản.

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, đây là dạng tổn thương thường gặp ở những người bệnh viêm mũi vận mạch kéo dài, đã thất bại với điều trị nội khoa.

Khi cuốn mũi phì đại lâu năm, không gian thở bị thu hẹp đáng kể. Thuốc xịt hay thuốc uống chỉ kiểm soát triệu chứng tạm thời, chứ không giải quyết được nguyên nhân.

Với tình trạng đã nêu, chị H. được ê-kíp điều trị chỉ định phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới.

Người bệnh được ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tiến hành gây mê nội khí quản trước khi thiết bị nội soi được đưa vào hốc mũi.

ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương phân tích, với những ca bệnh mạn tính, nếu chỉ điều trị bằng cách xử lý lớp niêm mạc bên ngoài cuốn mũi, tình trạng nghẹt mũi rất dễ tái phát. Thay vào đó, việc can thiệp đến cấu trúc bên dưới giúp giải phóng không gian thở một cách hiệu quả hơn, đồng thời vẫn bảo tồn chức năng sinh lý của mũi.

Sau khi đánh giá mức độ phì đại, bác sĩ tiến hành kiểm soát chảy máu tại chỗ trước khi can thiệp. Dưới sự dẫn đường của thiết bị nội soi, dụng cụ phẫu thuật được đưa vào tiếp cận cuốn mũi dưới. Phần cuốn mũi phì đại được cắt bán phần, không chỉ ở lớp niêm mạc bên ngoài mà cả cấu trúc bên dưới cũng bị ảnh hưởng sau tình trạng viêm kéo dài.

Toàn bộ thao tác diễn ra dưới hình ảnh phóng đại liên tục trên màn hình, giúp bác sĩ kiểm soát chính xác từng bước. Sau khoảng hơn 30 phút, khoang thở được mở rộng rõ rệt so với trước khi được can thiệp.

Kết thúc ca mổ, bác sĩ Khương đặt miếng cầm máu tự tiêu vào vùng phẫu thuật để hạn chế chảy máu. Miếng cầm máu này sẽ tan dần theo thời gian, giúp người bệnh giảm cảm giác khó chịu trong giai đoạn hồi phục. Sau đó, người bệnh được chuyển sang phòng hồi sức để theo dõi và có thể xuất viện trong ngày nếu không có gì bất thường.

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Trương Khương, không phải mọi trường hợp nghẹt mũi mạn tính đều cần phẫu thuật. Can thiệp ngoại khoa được chỉ định khi điều trị nội khoa không còn hiệu quả, các cấu trúc bên trong hốc mũi đã thay đổi rõ rệt và gây cản trở đường thở.

Ca phẫu thuật trên là một trong nhiều trường hợp tương tự được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn, nơi các ca bệnh Tai Mũi Họng mạn tính được tiếp cận bằng phương pháp nội soi, nhằm cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

Ảnh: Nam Anh

Video: Thúy Hường