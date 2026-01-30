Bệnh viện Chợ Rẫy đang thực hiện hơn 30 nghiên cứu thử nghiệm thuốc ung thư

Xu hướng điều trị bằng liên hợp kháng thể - thuốc (ADC)

Tại buổi khai mạc Hội nghị mùa xuân chủ đề "Cập nhật các tiến bộ điều trị từ Hội ung thư nội khoa châu Âu" diễn ra ngày 30/1, TS.BS Lê Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ung thư đang là một trong những vấn đề sức khỏe lớn đối với ngành y tế Việt Nam nói chung và khu vực phía Nam nói riêng.

Trong bối cảnh đó, việc hình thành và phát triển một trung tâm chuyên sâu, có khả năng tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến, liên thông trong chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh là hết sức cần thiết.

Bệnh nhân điều trị tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: Hoàng Lê).

Hơn 10 năm qua, dưới sự chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ chuyên môn của Phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn (nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy), Trung tâm đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đến đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật.

Về phác đồ điều trị, TS.BS Lê Tuấn Anh cho biết, hiện nay việc sử dụng liên hợp kháng thể - thuốc (ADC) đang dần trở thành xu hướng trong điều trị ung thư.

ADC là thuốc nhắm trúng đích, cấu tạo từ một kháng thể đơn dòng, một chất liên kết và một tải trọng gây độc tế bào. ADC được thiết kế để khắc phục những hạn chế của thuốc hóa trị truyền thống, khi mang tác nhân gây độc tế bào tác động có định hướng.

Phân tích dữ liệu từ chuỗi thử nghiệm lâm sàng (DESTINY) trong điều trị bệnh nhân ung thư vú và các ung thư khác, TS.BS Lê Tuấn Anh nhận định, ADC với đích đến là thụ thể HER2 trên bề mặt tế bào ung thư vẫn là nhóm chủ đạo trong việc mở rộng các chỉ định.

Ngoài ra, xu hướng trong tương lai là đa dạng hóa các ADC với đích đến mới, cũng như chiến lược phối hợp ADC với các liệu pháp khác (như liệu pháp miễn dịch...).

Cũng theo Giám đốc Trung tâm Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi này đang thực hiện hơn 30 nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng quốc tế với các loại thuốc mới nhất, chưa được cấp phép lưu hành thương mại, cho hàng trăm bệnh nhân.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện tham gia thử nghiệm, bệnh nhân ung thư - nhất là những trường hợp ở giai đoạn muộn, cận kề cửa tử - được hỗ trợ toàn bộ chi phí điều trị những loại thuốc đắt đỏ và tiên tiến nhất hiện tại, để thắp lên hy vọng sống mới.

Bệnh nhân chụp chiếu hình ảnh để chẩn đoán ung thư tại Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

“Hội nghị mùa xuân có phiên toàn thể và các phiên chuyên sâu, tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm như ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiết niệu, ung thư gan và các bệnh lý tiêu hóa, cùng những nội dung cập nhật về phương pháp phát hiện và điều trị mới.

Chúng tôi hy vọng trong khuôn khổ chương trình hôm nay, các đại biểu sẽ tích cực trao đổi, thảo luận để cùng nhau làm phong phú thêm tri thức và kinh nghiệm chuyên môn", TS.BS Lê Tuấn Anh nói.

Người Việt mắc ung thư nhiều, tỷ lệ tử vong cao

Phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, ung thư đang là một trong những gánh nặng lớn nhất, không chỉ đối với ngành y tế mà còn ảnh hưởng đến nền kinh tế quốc gia.

Theo các số liệu, riêng trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận hàng trăm nghìn ca mắc mới, trong khi tỷ lệ tử vong vẫn ở mức cao so với nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những nỗ lực của cộng đồng khoa học quốc tế đang tập trung vào ba trụ cột chính, gồm chẩn đoán sớm, điều trị toàn diện và chăm sóc giảm nhẹ, nhằm nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư.

Hiện nay, việc chẩn đoán và điều trị ung thư ở Việt Nam đã có nhiều bước tiến (Ảnh: BV).

Tại Việt Nam nói chung và Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng, các bác sĩ đã có thể tiếp cận và từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến, từ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh học phân tử đến các phương pháp điều trị hiện đại, như phương pháp sinh thiết lỏng giúp phát hiện tế bào ung thư lưu hành trong máu sớm, các liệu pháp miễn dịch và tế bào…

Phó giáo sư Nguyễn Trường Sơn kỳ vọng, trong thời gian tới, các trung tâm ung thư tại Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật, tiếp thu và triển khai hiệu quả những kiến thức, kinh nghiệm từ các hội nghị quốc tế để phục vụ tốt hơn cho người bệnh.