Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp gặp sự cố thương tâm liên quan đến pháo nổ.

Bệnh nhi là bé trai 13 tuổi (ngụ tỉnh Đồng Nai), nhập viện trong tình trạng biến dạng vùng mặt, thị lực giảm nghiêm trọng. Theo lời kể của gia đình, trước đó bé đặt mua pháo trên mạng và mang ra đốt tại nhà. Quả pháo nổ bắn thẳng vào mặt, khiến bé trai bị chấn thương nặng nề.

Bé trai chấn thương nặng nề sau khi bị pháo nổ vào mặt (Ảnh: BV).

Sau khi chuyển từ địa phương vào Bệnh viện Nhi đồng 2, bé được các bác sĩ khoa Bỏng - Chỉnh trực khâu vết thương, chăm sóc tích cực. Hiện tại, bệnh nhi tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe, nhất là thị lực 2 mắt.

Bác sĩ Ngô Hồng Phúc, Trưởng khoa Bỏng - Chỉnh trực của Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, tai nạn pháo nổ không hiếm gặp, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Trong đó, phổ biến nhất là pháo tự chế hoặc pháo mua trôi nổi rồi mang về sử dụng trong gia đình.

Khi pháo nổ vào vùng mặt, nạn nhân có thể chịu ảnh hưởng nặng nề, như hoại tử da, tổn thương mắt nghiêm trọng (bao gồm rách giác mạc, xuất huyết tiền phòng, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn). Bệnh nhân phải theo dõi và điều trị chuyên sâu, có thể cần nhiều lần can thiệp phẫu thuật.

Trước đó, vào ngày 10/1, một bé trai 13 tuổi khác cũng vào điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng bỏng nặng độ 2-3 vùng mặt, da đỏ rát, đau đớn.

Trước đó, bé trai cùng nhóm bạn đặt mua pháo trên mạng với giá 500.000 đồng, rồi tụ tập chơi tại nhà. Khi vừa châm lửa, quả pháo bất ngờ phát nổ, tạo áp lực mạnh và ngọn lửa bùng lên, khiến cháu bé bị tổn thương vùng mặt. Sau tai nạn, cháu tự tìm nước rửa mặt rồi hoảng hốt cầu cứu.

Bác sĩ cảnh báo, tai nạn pháo nổ có thể để lại những hậu quả nặng nề (Ảnh: BV).

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh tuyệt đối không cho trẻ tiếp xúc, chơi hoặc đốt pháo dưới bất kỳ hình thức nào; không mua pháo trôi nổi, pháo đặt trên mạng vì không kiểm soát được mức độ nguy hiểm.

"Gia đình cần giám sát chặt chẽ trẻ, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Khi xảy ra tai nạn bỏng hoặc chấn thương mắt, cha mẹ không tự ý điều trị tại nhà mà cần sơ cứu rửa mắt ngay bằng nước muối, hoặc nước sạch. Sau đó, nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất càng sớm càng tốt.

Thời gian cấp cứu sớm có ý nghĩa quyết định trong việc bảo tồn thị lực và hạn chế di chứng cho trẻ", bác sĩ phân tích.