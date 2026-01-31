Choáng với thực đơn tiệc cuối năm dài cả mét trên cột nhà

Dịp cuối năm, làng nghề nấu tiệc tại xã Điện Bàn Tây (thành phố Đà Nẵng), gồm các thôn Đông Đức, Châu Lâu, Đông Hòa, đang hoạt động hết công suất, nhộn nhịp như một công trường lớn. Tiếng gọi nhau í ới vang vọng khắp nơi, và trên các tuyến đường, những chiếc xe tải nhỏ chở đầy mâm cỗ nối đuôi nhau rời làng, tỏa đi khắp các xã, phường lân cận.

Cận Tết Bính Ngọ, cơ sở ẩm thực Vân của bà Nguyễn Thị Vân (60 tuổi, thôn Đông Đức) liên tục nhận hàng chục cuộc gọi đặt mâm cỗ. Sau khi tư vấn kỹ lưỡng, bà Vân chốt đơn, cẩn thận ghi lại số lượng mâm, thực đơn chi tiết cùng thời gian và địa chỉ giao nhận lên một tấm bảng lớn.

Bà Nguyễn Thị Vân ghi lại thực đơn của khách trên tấm bảng (Ảnh: Ngô Linh).

Đôi mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, bà Vân không giấu được vẻ mệt mỏi sau chuỗi ngày "chạy sô" theo hàng chục bàn tiệc từ đầu tháng Chạp. Bà cho biết từ nay đến 28 âm lịch, ngày nào cũng phải "cày", có ngày lên tới 10 tiệc, nấu cả trăm mâm cỗ.

Cơ sở của bà Vân tạo việc làm thường xuyên cho 5-10 lao động chuyên nghiệp, với mức lương trung bình 7-10 triệu đồng/người/tháng tùy theo khối lượng công việc. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, cơ sở phải tuyển thêm lao động thời vụ để kịp đáp ứng các đơn hàng.

“Tiệc lớn nhỏ gì chúng tôi cũng nhận, đa dạng món ngon theo nhu cầu của khách, để họ thấy đáng đồng tiền bỏ ra. Dịch vụ nấu tiệc quanh năm, nhưng cận Tết là bận rộn nhất với các đám cưới, tân gia, tất niên… làm không xuể”, bà Vân chia sẻ.

Những thực đơn dày đặc dịp cuối năm ở làng nấu tiệc (Ảnh: Ngô Linh).

Tương tự, ông Trương Văn Thông, chủ cơ sở ẩm thực Bông Hương, cũng liên tục xoay sở với các cuộc gọi đặt tiệc từ khách hàng. Trước hàng cột trong nhà, vợ chồng ông dùng bìa giấy cứng nối dài cả mét, ghi chi chít thực đơn, địa chỉ của khách rồi dán lên trụ tường gần lối ra vào để nhân viên cùng nắm bắt. Nhìn dòng chữ ghi chi chít món đặt tiệc, không ít người choáng ngợp, bất ngờ.

“Bận quá không kịp thở luôn. Từ ngày mồng 2 tháng Chạp tới giờ, vợ chồng và mấy chục lao động làm cho tôi gần như chỉ ngủ vài tiếng mỗi ngày”, ông Thông chia sẻ.

Cũng vì lượng tiệc cuối năm dồn dập, có ngày các dịch vụ không tìm được người phụ bếp, khiến các chị em trong làng phải cố gắng làm hết sức.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (45 tuổi, thôn Đông Hòa, một thợ nấu tiệc thuê) cho biết, có ngày ba bốn chỗ gọi điện đặt tiệc, nên chị ưu tiên ai gọi trước thì làm trước. “Xong chỗ này thì tức tốc chạy sang chỗ kia. Chỉ sợ không có sức thôi, chứ việc thì ngập đầu”, bà Tuyết bày tỏ.

Làng nấu đám tiệc xã Điện Bàn Tây nổi tiếng với tay nghề nấu ăn ngon (Ảnh: Ngô Linh).

Bà Phan Thị Thu Sương, Phó Chủ tịch UBND xã Điện Bàn Tây, thông tin hiện xã có hơn 270 hộ theo nghề nấu tiệc, trong đó gần 20 hộ làm dịch vụ quy mô lớn kiêm tổ chức sự kiện.

Nghề nấu cỗ không chỉ mang lại thu nhập cho chủ dịch vụ mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Vào những ngày cuối tuần có nhiều đám tiệc hay dịp lễ Tết, hơn 1.000 lao động địa phương tham gia vào công việc này.

Lãnh đạo xã Điện Bàn Tây cũng cho biết, địa phương thường xuyên mở các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ nấu ăn, đồng thời yêu cầu các hộ dân phải đăng ký đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.