Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi trên cả nước 6 loại mỹ phẩm Hàn Quốc

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa ban hành công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành và Công ty TNHH Trinh Mỹ (địa chỉ 564 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TPHCM) về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm.

Theo công văn, Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Trinh Mỹ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Cụ thể, có 5 loại mỹ phẩm của nhãn hàng Derma peel (nhà sản xuất là Chosung Corporation Co) và một loại mỹ phẩm nhãn hàng Derma+ (nhà sản xuất là Rainbow Beauty Cosmetics Co., Ltd) trong danh sách nêu trên. Các sản phẩm này đều được sản xuất ở Hàn Quốc.

Lý do thu hồi là do hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ theo quy định; Công thức sản phẩm mỹ phẩm không đúng như hồ sơ đã công bố.

Một số loại mỹ phẩm Hàn Quốc bị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế thu hồi (Ảnh: BYT).

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 6 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Đồng thời, tiến hành thu hồi các sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Trinh Mỹ phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 6 sản phẩm mỹ phẩm liên quan; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi các sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/3.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế TPHCM giám sát Công ty TNHH Trinh Mỹ trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy 6 sản phẩm không đáp ứng quy định, đồng thời báo cáo kết quả giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/3.