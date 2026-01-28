Hà Nội có công văn khẩn về phòng chống virus Nipah

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn về việc chủ động công tác phòng, chống bệnh do virus Nipah.

Theo đó, Sở đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo bảo đảm sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A và các loại vật tư, trang thiết bị cần thiết khác, sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn.

UBND các phường, xã chỉ đạo Trạm Y tế phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn để triển khai giám sát tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các trường hợp có biểu hiện viêm não và suy hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh do virus Nipah, như đến, đi, về từ vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người mắc bệnh.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, cần thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để phối hợp xử lý.

Các địa phương chủ động thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh do virus Nipah và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân nắm rõ, không hoang mang và thực hiện theo khuyến cáo của ngành Y tế.

Loài dơi là một vật chủ chứa nhiều loại virus có thể gây bệnh cho con người (Ảnh: AFP).

Sở Y tế Hà Nội cũng yêu cầu tuyên truyền để người dân hạn chế đi đến các khu vực có dịch bệnh do virus Nipah nếu không thực sự cần thiết; tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi trở về từ vùng dịch; chủ động khai báo ngay cho cơ quan y tế khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn hoặc co giật.

Đối với các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập, Sở Y tế yêu cầu thực hiện điều tra, khai thác tiền sử dịch tễ đi, đến, về từ vùng có dịch đối với 100% trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh; khi phát hiện trường hợp nghi ngờ phải thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hoặc trạm y tế trên địa bàn để phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Các cơ sở y tế cần chuẩn bị sẵn sàng thuốc, vật tư, thiết bị y tế và khu vực cách ly phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn; tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh do virus Nipah; thực hiện báo cáo đầy đủ các trường hợp mắc hoặc nghi mắc bệnh theo Thông tư 54/2015/TT-BYT.

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tăng cường giám sát người nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài bằng các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng máy đo thân nhiệt tự động để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ; tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đồng thời, CDC Hà Nội theo dõi sát diễn biến dịch do virus Nipah trên thế giới và trong nước; tham mưu UBND Thành phố, Sở Y tế triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và các đơn vị liên quan trong công tác lấy mẫu, xét nghiệm; chủ động tập huấn cho cán bộ y tế tuyến phường, xã và phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để thông tin kịp thời, chính xác, tránh gây hoang mang dư luận.