TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM (Ảnh: LQ).

Tại Lễ khởi động chương trình tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, diễn ra ngày 29/1, TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, theo Tổng cục Thống kê, dự báo đến năm 2030, Việt Nam sẽ có xấp xỉ 18 triệu người từ 60 tuổi trở lên, tăng gần 4 triệu người so với năm 2024.

Nhờ những thành tựu của ngành y tế và sự cải thiện chất lượng sống, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam hiện đạt 74,7 tuổi. Tuy nhiên, một thực tế đáng lưu ý là số năm sống khỏe mạnh chỉ ở mức khoảng 65 tuổi, đồng nghĩa người cao tuổi phải đối mặt với gần 10 năm sống chung với bệnh tật.

Theo TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín, người cao tuổi có hệ miễn dịch suy giảm và thường mắc các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Đây là nhóm đối tượng đặc biệt nhạy cảm với các bệnh truyền nhiễm, trong đó cúm mùa là một trong những mối đe dọa lớn.

Bệnh cúm mùa không đơn thuần là cảm sốt thông thường. Ở người cao tuổi, cúm có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi nặng, suy hô hấp, làm trầm trọng thêm bệnh nền, thậm chí dẫn đến tử vong. Vì vậy, chủ động phòng bệnh được xác định là ưu tiên hàng đầu.

Y học đã chứng minh, tiêm vaccine là biện pháp an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe. Việc tiêm ngừa cúm không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm số ca nhập viện và tử vong, mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Tiêm vaccine là lá chắn an toàn và hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe (Ảnh: LQ).

Bên cạnh tiêm chủng, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM khuyến nghị người cao tuổi và gia đình duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ ít nhất mỗi năm một lần tại các trạm y tế địa phương.

Việc tầm soát sớm các bệnh không lây nhiễm, kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý và vận động thể lực thường xuyên sẽ giúp người cao tuổi quản lý sức khỏe chủ động, hiệu quả hơn.

“Tôi đề nghị các đơn vị triển khai chương trình tiêm chủng bảo đảm an toàn, đúng quy trình, chu đáo và thuận tiện nhất cho cô bác”, TS.BSCKII Huỳnh Minh Chín nhấn mạnh.

Trong khi đó, BSCKI Nguyễn Ngọc Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, cúm gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng đối với người cao tuổi, đặc biệt là những người mắc các bệnh nền phổ biến như tăng huyết áp, đái tháo đường.

Chương trình hỗ trợ tiêm ngừa cúm cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn hướng tới mục tiêu tăng cường bảo vệ sức khỏe, hạn chế biến chứng nặng, giảm nguy cơ tử vong sớm và góp phần nâng cao chất lượng sống cho nhóm đối tượng này.

Chương trình được triển khai tại 6 trạm y tế phường, xã trên địa bàn TPHCM, gồm An Phú Đông, Cần Giờ, Phú Hòa Đông, Dầu Tiếng, Bàu Bàng và Bàu Lâm, kéo dài từ nay đến trước Tết Nguyên đán 2026.

Không chỉ tổ chức tiêm vaccine cúm miễn phí cho khoảng 1.140 người dân, ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng.

Đại diện Quỹ Hy Vọng (Hope) cho biết, nếu chương trình được triển khai hiệu quả, mô hình này có thể sớm được nhân rộng nhằm thúc đẩy bình đẳng trong tiếp cận y tế và nâng cao nhận thức xã hội về phòng bệnh chủ động.

Người cao tuổi được kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm ngừa cúm (Ảnh: LQ).

Theo số liệu thống kê, đến cuối năm 2023, TPHCM là địa phương có chỉ số già hóa cao nhất cả nước, với hơn 1,3 triệu người trên 60 tuổi, chiếm 12,05% dân số. Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ vào năm 2025, số người cao tuổi trên địa bàn đã tăng lên khoảng 1,6 triệu người.

Thực tế này đặt ra những thách thức ngày càng lớn đối với hệ thống y tế trong việc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi trong giai đoạn tới.