Tàu chiến Mỹ cập cảng Israel

Tàu khu trục USS Delbert D. Black của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy).

Các hình ảnh cho thấy đó là tàu USS Delbert D. Black, một trong 6 tàu khu trục Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông, cùng với một tàu sân bay và 3 tàu tác chiến ven bờ khác.

Truyền thông Israel đưa tin việc tàu khu trục Mỹ cập cảng thành phố ven Biển Đỏ này, gần biên giới Israel với Ai Cập và Jordan, đã được lên kế hoạch trước và là một phần của sự hợp tác đang diễn ra giữa quân đội Mỹ và Israel.

Quân đội Israel chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận. Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra bình luận ngay.

Việc triển khai này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu ông sẵn sàng đối thoại với Iran, ngay cả khi Washington điều thêm các khí tài quân sự tới Trung Đông. Ông Trump nói Mỹ có một “hạm đội” đang hướng về phía Iran, dù ông bày tỏ hy vọng sẽ không phải sử dụng đến lực lượng này.

Một quan chức quốc phòng Mỹ nói, quân đội không thể thảo luận các chi tiết tác chiến vì lý do an ninh, đồng thời cho biết an toàn của quân nhân là ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói quân đội Mỹ đã sẵn sàng thực hiện bất kỳ phương án hành động nào mà Tổng thống Trump quyết định.

Tổng thống Trump đã cảnh báo Iran phải quay lại bàn đàm phán về chương trình hạt nhân của mình nếu không sẽ phải đối mặt với hành động “khắc nghiệt hơn nhiều” của Mỹ. Trong khi đó, Tehran đe dọa đáp trả Mỹ, Israel và các đồng minh của họ nếu bị tấn công.

Tổng tham mưu trưởng Israel tuần trước cho biết quân đội nước này đã chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau và liên tục nâng cao năng lực của mình.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, đã thăm Israel tuần trước trong chuyến đi mà quân đội Israel cho biết nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ chiến lược và tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai đồng minh.

Tháng 6 năm ngoái, Mỹ và Israel đã hiệp đồng không kích các cơ sở bị nghi là phục vụ chương trình làm giàu uranium bên trong lãnh thổ Iran. Điều này khiến Iran tập kích đáp trả vào Israel và các căn cứ của Mỹ ở khu vực trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.

Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/1 đã tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đang ở thăm Moscow. Chuyến thăm của ông Larijani trước đó chưa từng được công bố.

Theo Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali, Tổng thống Putin và Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã thảo luận về việc mở rộng quan hệ song phương và các vấn đề ở Trung Đông.

“Chủ đề chính của cuộc hội đàm là mở rộng quan hệ song phương, đặc biệt là các mối quan hệ kinh tế giữa hai nước. Đồng thời, 2 bên đã tiến hành tham vấn về các vấn đề khu vực và quốc tế quan trọng”, Đại sứ Iran nói.