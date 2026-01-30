Các địa phương sẵn sàng ứng phó virus Nipah

Các địa phương sẵn sàng nhân lực, vật lực ứng phó Nipah (Ảnh: Getty).

Giám sát chặt cửa khẩu, xây dựng kịch bản chống Nipah

Bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố; các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh do virus Nipah.

Nhằm chủ động ngăn ngừa, không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong nước, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp giám sát, phát hiện và ứng phó sớm.

UBND các tỉnh, thành phố được đề nghị chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành liên quan và chính quyền các cấp tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ ngay tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng để kịp thời quản lý, thu dung, điều trị.

Việc khoanh vùng, xử lý triệt để phải được thực hiện ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026. Các địa phương cần phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur lấy mẫu xét nghiệm, chẩn đoán khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ.

Cùng với đó, các cơ sở khám, chữa bệnh phải thực hiện nghiêm công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm; bảo đảm đầy đủ trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và những người tiếp xúc với ca bệnh nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về biện pháp phòng chống dịch và phòng chống nhiễm khuẩn; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại các cửa khẩu theo từng tình huống; sẵn sàng nhân lực, vật tư, thuốc, hóa chất, thiết bị và phương tiện để đáp ứng kịp thời nếu dịch xảy ra.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh nhằm giúp người dân hiểu đúng, không hoang mang lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đặc biệt với người trở về từ quốc gia, khu vực đang có dịch.

Viện Pasteur, bệnh viện sẵn sàng xét nghiệm, thu dung điều trị

Bộ Y tế yêu cầu các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, kịp thời tham mưu các biện pháp phòng, chống phù hợp; đồng thời hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ địa phương trong công tác giám sát, xét nghiệm và phòng chống dịch.

Các viện cần tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, chẩn đoán virus Nipah; tiếp nhận mẫu bệnh phẩm từ các địa phương; rà soát, củng cố đội phản ứng nhanh, sẵn sàng đáp ứng khi ghi nhận trường hợp nghi ngờ hoặc mắc bệnh.

Đối với các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, yêu cầu sẵn sàng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh; bảo đảm nghiêm ngặt công tác phòng chống nhiễm khuẩn, phòng chống lây nhiễm; phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur trong điều tra, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm.

Tăng cường kiểm soát y tế ngay từ cửa khẩu

Cùng với đó, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn đề nghị các sở y tế chỉ đạo tăng cường phòng chống dịch ngay tại cửa khẩu, cơ sở y tế và cộng đồng; thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh trên thế giới; giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ và xử lý ngay từ cửa khẩu.

Cục Phòng bệnh nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế và người tiếp xúc gần với ca bệnh; tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn tại các cơ sở y tế; xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus Nipah tại cửa khẩu; tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến.

Đồng thời, công tác truyền thông cần được triển khai kịp thời, giúp người dân bình tĩnh, không hoang mang và thực hiện đúng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành y tế.