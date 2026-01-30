Kim may đâm sâu vào phế quản bé trai 13 tháng tuổi

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM), thời điểm xảy ra tai nạn, bé N.M.L. (13 tháng tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) vừa mới biết đi, trên tay cầm một cây kim và đùa giỡn cùng chị trong nhà.

Trong lúc người lớn không để ý, bé bất ngờ sặc mạnh. Cây kim không rơi xuống đất mà đâm sâu vào phế quản, nằm im trong đường thở non nớt của trẻ.

Do dị vật sắc nhọn nằm sâu trong phế quản, trẻ không thể khóc lớn, không kêu đau rõ ràng, chỉ có biểu hiện thở gấp, nguy cơ nghẹt thở. Gia đình lập tức đưa trẻ đi cấp cứu và chuyển viện khẩn cấp từ Bạc Liêu cũ lên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vào sáng cùng ngày.

Hình ảnh chụp X-quang cho thấy kim đâm vào phế quản bé (Ảnh: BV).

Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, BSCKII Võ Thành Nhân, Phó trưởng khoa Hô hấp cùng ê-kíp nội soi, gây mê và cấp cứu đã khẩn trương xử lý. Các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng và chỉ định nội soi can thiệp lấy dị vật.

Ca can thiệp được đánh giá đặc biệt khó khăn do bệnh nhi còn rất nhỏ, đường thở hẹp, phế quản mỏng và dễ tổn thương. Chỉ cần một sai lệch vài milimet trong quá trình thao tác có thể để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau can thiệp, bệnh nhi thở ổn định trở lại, các chỉ số sinh tồn được bảo toàn.

Chiếc kim gắp ra từ phế quản bé (Ảnh: BV).

Từ trường hợp này, bác sĩ Nhân cảnh báo, những ngày cận Tết, nhà cửa thường bề bộn với nhiều vật dụng nhỏ như kim chỉ, ghim băng rôn, tăm tre, hạt dưa, pin nút áo, đồ chơi kích thước nhỏ… Đây đều là những dị vật tiềm ẩn nguy cơ gây hóc, nghẹt đường thở ở trẻ nhỏ.

Với trẻ dưới 3 tuổi, mọi vật nhỏ đều có thể trở thành dị vật đường thở nguy hiểm. Trẻ chưa có khả năng nhận biết rủi ro, trong khi chỉ một phút chủ quan của người lớn có thể biến niềm vui sum họp gia đình thành ký ức ám ảnh suốt đời.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần cất kỹ kim, ghim, vật nhọn, hóa chất ngoài tầm với của trẻ; không để trẻ vừa ăn vừa chơi; tuyệt đối không chủ quan với suy nghĩ "cầm một chút cũng không sao".

“Một phút cẩn thận của người lớn có thể là cả cuộc đời an toàn của con trẻ”, bác sĩ nhấn mạnh.