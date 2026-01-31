Tổng thống Trump đặt ra hạn chót cho Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Trong cuộc trao đổi với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 30/1, khi được hỏi liệu ông có đặt ra hạn chót cho Iran trước khi tiến hành một cuộc tấn công tiềm tàng hay không, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã trực tiếp thông báo thời hạn cho Tehran.

“Chỉ có họ mới biết chắc chắn điều đó”, ông Trump nói thêm.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không tiết lộ cụ thể hạn chót mà ông đã đặt ra cho Iran là khi nào.

Khi được hỏi liệu có mốc thời gian cụ thể nào cho việc rút quân của Mỹ trong khu vực hay không, ông Trump không đưa ra câu trả lời cụ thể.

“Họ phải neo đậu ở đâu đó. Tốt nhất là họ nên neo đậu gần Iran”, Tổng thống Mỹ nói.

Tổng thống Trump nhắc lại rằng ông “đánh giá cao” việc chính quyền Iran được cho là đã hủy bỏ hơn 800 vụ xử tử người biểu tình - điều mà Tehran chưa xác nhận trong bối cảnh làn sóng biểu tình lan rộng tại quốc gia Trung Đông.

Ông Trump từng nhiều lần cảnh báo sẽ can thiệp vào Iran để đối phó với việc chính quyền Tehran trấn áp người biểu tình.

“Hiện tại chúng tôi có một hạm đội lớn đang tiến về phía Iran. Hy vọng là sẽ đạt được thỏa thuận. Nếu đạt được thỏa thuận thì tốt. Nếu không đạt được thỏa thuận, chờ xem điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nhấn mạnh.

Mỹ từng tiết lộ một thỏa thuận với Iran sẽ bao gồm lệnh cấm làm giàu uranium ở Iran, giới hạn kho tên lửa tầm xa của Iran và rút lại sự hỗ trợ của Iran dành cho các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực - tất cả các điều khoản mà Tehran tuyên bố sẽ không chấp nhận.

Tổng thống Mỹ trước đó đã ra "tối hậu thư", kêu gọi Iran ngồi vào bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, nếu không cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.

"Hy vọng Iran sẽ nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng và bình đẳng - không có vũ khí hạt nhân - một thỏa thuận tốt cho tất cả các bên. Thời gian đang cạn dần, điều này thực sự rất quan trọng!", ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm 28/1.

"Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn tồi tệ hơn nhiều! Đừng để điều đó xảy ra lần nữa", ông Trump cảnh báo.

Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang dẫn đầu nỗ lực ngoại giao nhằm làm trung gian hòa giải giữa Tehran và Washington, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 30/1 tuyên bố năng lực tên lửa và quốc phòng của nước này sẽ “không bao giờ” được đưa ra bàn đàm phán.

Ông Araghchi cho biết Tehran “sẵn sàng bắt đầu đàm phán nếu các cuộc đàm phán diễn ra trên cơ sở bình đẳng, dựa trên lợi ích chung và sự tôn trọng lẫn nhau”.

Nhà ngoại giao cấp cao của Iran cho biết hiện chưa có kế hoạch gặp các quan chức Mỹ để nối lại đàm phán.

“Chúng tôi sẽ bảo vệ và mở rộng năng lực phòng thủ của mình đến mức cần thiết để bảo vệ đất nước”, ông Araghchi nói khi gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ.

Đáp lại những lời đe dọa hành động quân sự của Mỹ, Ngoại trưởng Araghchi nói rằng Tehran sẵn sàng cho cả kịch bản đàm phán lẫn chiến tranh, và cũng sẵn sàng hợp tác với các nước trong khu vực để thúc đẩy ổn định và hòa bình.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, một tàu khu trục tên lửa của Mỹ đã cập cảng Eilat của Israel hôm 30/1. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết việc tàu USS Delbert D. Black đến Eilat đã được lên kế hoạch từ trước và là một phần của sự hợp tác đang diễn ra giữa quân đội Israel và quân đội Mỹ.

Trong những tuần gần đây, Mỹ đã điều chuyển các khí tài quân sự đến Trung Đông, tăng cường hỏa lực và khả năng phòng thủ trong khu vực, và tạo điều kiện cho một cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran. Các tàu chiến Mỹ thường xuyên hoạt động trong khu vực Biển Đỏ, mặc dù việc chúng cập cảng Eilat là rất hiếm.

Các đồng minh khu vực của Mỹ trong khu vực đã tham gia vào các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một cuộc đối đầu quân sự giữa Washington và Tehran.