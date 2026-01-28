Gánh nặng "bệnh từ miệng vào" ở Việt Nam ngày càng lớn

PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng (Ảnh: Minh Nhật).

Còn nhiều thông tin sai lệch trong thực hành dinh dưỡng

Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong cải thiện tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe người dân. Tuy nhiên, nước ta đang phải đối mặt với những thách thức ngày càng phức tạp trong lĩnh vực này.

Đây là chia sẻ của PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, bên lề chương trình Lễ khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng, nền tảng thông tin số chuyên ngành về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng. Sự kiện diễn ra tại Hà Nội ngày 28/1.

PGS Dương chỉ ra các thách thức như suy dinh dưỡng và thiếu vi chất vẫn còn tồn tại ở một số vùng, nhóm đối tượng; thừa cân, béo phì gia tăng nhanh ở cả trẻ em và người trưởng thành; gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về tình trạng dinh dưỡng giữa các vùng miền, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn đáng kể.

Thói quen ăn uống chưa hợp lý, khẩu phần mất cân đối, gia tăng tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn nhiều muối, đường và chất béo đang tạo ra những thách thức lớn trong công tác bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Việt Nam vẫn đang áp dụng mô hình tháp dinh dưỡng, với các thông tin được thiết kế để người dân có thể thực hiện trong đời sống hằng ngày (Ảnh: Minh Nhật).

Cũng theo PGS Dương, thực tế cho thấy bên cạnh các thông tin chính thống, khoa học, còn tồn tại không ít thông tin sai lệch, thiếu căn cứ khoa học, thậm chí gây hiểu lầm nghiêm trọng trong thực hành dinh dưỡng.

“Việc người dân áp dụng các khuyến cáo dinh dưỡng không đúng, dựa trên thông tin thiếu kiểm chứng, có thể dẫn đến những hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng. Do đó, việc cung cấp thông tin dinh dưỡng chính xác, thống nhất, dựa trên bằng chứng khoa học, do cơ quan chuyên môn đầu ngành đảm nhiệm, là yêu cầu hết sức cấp thiết trong giai đoạn hiện nay", Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho hay.

Tăng khả năng tiếp cận thông tin dinh dưỡng chính thống

Thông qua việc số hóa, chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu, kết quả nghiên cứu, khuyến nghị và hướng dẫn dinh dưỡng dựa trên bằng chứng khoa học, Cổng thông tin Dinh dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông.

Cổng thông tin mở rộng khả năng tiếp cận nguồn thông tin chính thống cho người dân và cán bộ y tế, thúc đẩy thay đổi hành vi dinh dưỡng lành mạnh, bền vững, đồng thời hỗ trợ kết nối giữa nghiên cứu, chính sách và thực hành.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh: Minh Nhật).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá cao nỗ lực của Viện Dinh dưỡng trong việc xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng thông tin Dinh dưỡng.

Theo Thứ trưởng, Cổng thông tin Dinh dưỡng sẽ trở thành một công cụ quan trọng, hiệu quả và bền vững, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Nghị quyết số 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã xác định quan điểm chỉ đạo chuyển mạnh từ tư duy tập trung khám bệnh, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, chú trọng bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

PGS.TS Trần Thanh Dương cho biết, Cổng thông tin Dinh dưỡng vừa ra mắt sẽ hoạt động như một công cụ số chủ lực phục vụ mục tiêu này. Nền tảng tích hợp dữ liệu nghiên cứu khoa học, cung cấp tài liệu đào tạo cho cán bộ y tế và các công cụ tra cứu giá trị dinh dưỡng thực phẩm cho người dân.

“Chúng tôi kỳ vọng cổng thông tin sẽ mở rộng khả năng tiếp cận kiến thức chính thống, hỗ trợ kết nối giữa chính sách và thực hành, từ đó thúc đẩy lối sống lành mạnh bền vững cho toàn xã hội", ông Dương nói.