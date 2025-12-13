Khởi tố 10 đối tượng đánh nhầm người trước cổng tòa án

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 10 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại đường Hai Bà Trưng, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra, tối 24/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) tiếp nhận tin báo từ Công an phường Minh An, thành phố Hội An cũ, nay là phường Hội An, thành phố Đà Nẵng, về việc anh Trần Anh Huy (SN 2005, trú tại phường Hội An) bị nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công gây thương tích.

Quá trình xác minh, lực lượng cảnh sát hình sự xác định Trần Quan Trường (SN 2008, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) là đối tượng trực tiếp gây án.

Ngày 30/9, cơ quan công an đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Trường về tội Cố ý gây thương tích.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, cảnh sát xác định, do mâu thuẫn cá nhân từ trước với một nhóm thanh niên khác, tối 24/5, Trường cùng nhiều đối tượng đã tụ tập, chuẩn bị hung khí, điều khiển xe máy dàn hàng ngang, chạy tốc độ cao, lạng lách, nẹt pô, gây náo loạn các tuyến đường ở Hội An.

Khi đến khu vực trước trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hội An cũ, nhóm đối tượng nhầm lẫn, tấn công anh Trần Anh Huy dù không có mâu thuẫn nào. Vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Quan Trường cùng 9 đối tượng khác về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an đã bắt tạm giam 8 bị can, 2 bị can được áp dụng biện pháp tại ngoại do có nơi cư trú rõ ràng và đang đi học.