Phát hiện 21 nữ tiếp viên dưới 18 tuổi tại quán karaoke ở TPHCM

Ngày 13/12, Công an phường Bình Cơ, TPHCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý các vi phạm của quán karaoke Bến Thượng Hải.

Công an phường Bình Cơ kiểm tra quán karaoke Bến Thượng Hải (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, lúc 1h10 ngày 11/12, Công an phường Bình Cơ kiểm tra quán karaoke Bến Thượng Hải, đường Hội Nghĩa 02. Tổ công tác phát hiện cơ sở này đã đóng cửa, tắt đèn, nhưng bên trong quán vẫn có 65 nhân viên phục vụ cho 17 khách hát tại 4 căn phòng.

Qua kiểm tra ma túy, lực lượng chức năng chưa phát hiện người dương tính với chất cấm.

Theo Công an phường Bình Cơ, quán karaoke Bến Thượng Hải hoạt động quá giờ quy định; sử dụng 37 nhân viên không có hợp đồng lao động hợp pháp; có 21 nhân viên nữ chưa đủ 18 tuổi.

Công an kiểm tra ma túy đối với người có mặt trong quán (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an phường Bình Cơ cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng kiểm tra cơ sở karaoke, massage vào giờ cao điểm, đặc biệt là đêm khuya.

Các cơ sở vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.