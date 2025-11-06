Từ lô mỹ phẩm giả bị tiêu hủy đến ngày vướng lao lý của chồng Đoàn Di Băng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, vừa ra lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với Nguyễn Quốc Vũ (chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) cùng Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ Đồng Nai) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Đây là động thái mới nhất từ cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai sau 6 tháng diễn ra những ồn ào về các sản phẩm mỹ phẩm và dầu gội đầu do Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai sản xuất cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (TPHCM) của ông Nguyễn Quốc Vũ.

Nhiều sản phẩm bị thu hồi

Ngày 7/5, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) của Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai). Đây là công ty cung cấp mỹ phẩm cho doanh nghiệp của ông Nguyễn Quốc Vũ.

Sản phẩm từng được Đoàn Di Băng giới thiệu có nguồn gốc 100% tự nhiên, do “các chuyên gia hàng đầu trong ngành nghiên cứu, chế tạo”, có công dụng ngăn ngừa rụng tóc, hỗ trợ cải thiện tình trạng gãy, chẻ ngọn hiệu quả. Trong lời quảng cáo, cô cam kết sản phẩm “không ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng”.

Công ty cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Tuy nhiên, Cục Quản lý dược cho rằng, lô sản phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật và chứa chất 2-Phenoxyethanol, một thành phần không có trong công thức sản phẩm đã được công bố.

Cơ quan quản lý xác định đây là hành vi vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm. Do đó, lô sản phẩm Hanayuki Shampoo cần dừng kinh doanh, sử dụng trên toàn quốc và được trả lại cơ sở cung ứng. Các sở y tế địa phương phải thông báo rộng rãi, giám sát chặt việc thu hồi, tiêu hủy và xử lý đơn vị vi phạm theo quy định.

VB Group và EBC Đồng Nai phải thông báo thu hồi đến các nhà phân phối, tiếp nhận sản phẩm bị trả lại, tiêu hủy toàn bộ lô hàng vi phạm và gửi báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược.

Sau đó, cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra và ra quyết định thu hồi thêm 3 sản phẩm khác gồm: kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body, dầu xả Hanayuki Conditioner và mặt nạ G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng yêu cầu tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm đối với hai công ty nói trên.

Tối 20/5, Sở Y tế Đồng Nai lập đoàn công tác kiểm tra đột xuất EBC Đồng Nai. Thời điểm kiểm tra, công ty đang vận hành hai chuyền sản xuất, bố trí theo nguyên tắc một chiều; đường đi của nguyên liệu, bán thành phẩm tách biệt khu vực pha chế, lưu trữ, đóng gói.

Hai ngày sau, Sở Y tế Đồng Nai báo cáo kết quả kiểm tra và ghi nhận các chỉ số kiểm nghiệm tại nhà máy đều đạt. Do đó, EBC Đồng Nai đã xuất hàng cho VB Group.

Đoàn kiểm tra nhận thấy vụ việc không có dấu hiệu hình sự nên chỉ lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định.

Cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng (Ảnh: CA ĐN).

Ngày 23/5, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức ký văn bản hỏa tốc, giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, buôn bán mỹ phẩm giả, kém chất lượng; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định đối với EBC Đồng Nai.

Một ngày sau, Sở Y tế Đồng Nai có văn bản gửi Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) xin điều chỉnh lại nội dung báo cáo vụ thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm vi phạm do EBC Đồng Nai sản xuất.

Theo đó, Sở xin điều chỉnh câu chữ từ báo cáo ngày 22/5 thành: “Kết quả kiểm tra cho thấy, Công ty TNHH EBC căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Trị có các chỉ số kiểm nghiệm đều đạt; do đó, Công ty TNHH EBC đã xuất hàng cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group. Đoàn kiểm tra nhận thấy vụ việc chưa phát hiện sai phạm phải chuyển cơ quan cảnh sát điều tra. Vì vậy, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định.”

Chuyển hồ sơ đến công an

Ngày 26/5, Công an tỉnh Đồng Nai mời Sở Y tế và Viện KSND tỉnh họp khẩn để rà soát yếu tố vi phạm hình sự đối với hai sản phẩm là dầu gội Hanayuki Shampoo và kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body.

Tại buổi làm việc, các bên thống nhất khởi tố vụ án liên quan sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body. Sở Y tế chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm sang Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an tỉnh Đồng Nai, để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đoàn Di Băng từng quảng cáo dòng sản phẩm kem chống nắng bị Cục Quản lý dược đề nghị thu hồi (Ảnh: Chụp màn hình).

Đối với sản phẩm Hanayuki Shampoo, Sở Y tế lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt theo quy định. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai cũng ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo mỹ phẩm tại EBC Đồng Nai.

Đến ngày 29/5, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, điều tra việc sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại EBC Đồng Nai.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, cho rằng vụ án có tính chất nghiêm trọng và được dư luận xã hội quan tâm, nên cần tập trung lực lượng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan điều tra phát hiện Đinh Văn Liên, Phó tổng giám đốc EBC Đồng Nai, thực tế là chủ sở hữu công ty. EBC Đồng Nai hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với VB Group do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Công an tỉnh Đồng Nai đọc lệnh bắt Nguyễn Quốc Vũ và 2 bị can (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Khoảng tháng 1, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Cùng vụ việc, Nguyễn Thị Tuyến, Phó tổng giám đốc công ty, tham gia sản xuất số sản phẩm giả nói trên; Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc VB Group, thực hiện hành vi buôn bán các sản phẩm này.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 5/11, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt ông Nguyễn Quốc Vũ và 2 bị can khác.

Qua quá trình đấu tranh, các bị can bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Khám xét tại hiện trường và trụ sở các công ty liên quan, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.