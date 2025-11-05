Bắt chồng Đoàn Di Băng

Ngày 5/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Dẫn giải bị can Nguyễn Quốc Vũ (Ảnh: CA ĐN).

Qua quá trình đấu tranh, các bị can đã bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Kết quả khám xét tại hiện trường và trụ sở các công ty liên quan, cơ quan chức năng thu giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu phục vụ hoạt động sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Đây được xác định là vụ án có tính chất nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tập trung lực lượng mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan và sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom cũ) do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu. Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Theo Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì. Cùng vụ việc, Nguyễn Thị Tuyến, Phó tổng giám đốc công ty, tham gia sản xuất số sản phẩm giả nói trên; Nguyễn Quốc Vũ, Tổng giám đốc VB Group, thực hiện hành vi buôn bán các sản phẩm này.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 7/5, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm dầu gội Hanayuki Shampoo (chai 300g) của hai công ty trên, do kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu vi phạm giới hạn vi sinh vật và chứa thành phần không có trong công thức đã công bố.

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty.