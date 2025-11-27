Đường bị cào lởm chởm, nhiều người đi xe máy ngã sõng soài ở TPHCM

Ngày 27/11, phản ánh đến Dân trí, nhiều người dân tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ, cho biết, họ đi xe máy trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp) và bị ngã sõng soài tại vị trí đang thi công.

Người dân liên tục té ngã khi qua đoạn đường đang đi công (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ông Trần Minh Tuấn (37 tuổi) kể, tối 26/11, ông chứng kiến hơn 10 người đi xe máy bị té ngã khi chạy qua đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai. Trong đó, có 4 người ngã xe ngay trước cửa nhà ông Tuấn và được ông hỗ trợ dắt xe vào lề, sơ cứu vết thương.

Ông Tuấn cho biết, mặt đường được đơn vị thi công cào thấp xuống vào ngày 26/11, sau đó có xe đi ngang xịt nước vào vị trí bị cào khiến mặt đường thêm trơn trượt.

Theo ông Tuấn, nguyên nhân khiến người dân té ngã là do mặt đường bị cào và đoạn không bị cào có độ cao chênh lệch 3-5cm.

“Xe máy lỡ chạy vào đoạn bị cào, mặt đường xấu nên họ chạy lên lại, nhưng cái gờ cao, lại vuông góc nên bánh xe bị trượt”, ông Tuấn giải thích.

Mặt đường có gờ khiến nhiều người trượt bánh xe ngã sõng soài (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trong khi đó, bà Lệ (64 tuổi) cho biết, tối 26/1, bà cũng hỗ trợ một số người bị ngã xe, rất may họ chỉ trầy xước nhẹ rồi rời đi mà không trình báo cơ quan chức năng.

Lúc 19h, chị Nguyễn Thị Thu Phương bị ngã xe khi qua đây và được bà Lệ cùng người dân hỗ trợ đưa vào lề. Hai phút sau, khi bà Lệ đang kiểm tra vết thương cho chị Phương thì có thêm một người đàn ông bị ngã.

“Sáng giờ tôi chưa thấy ai ngã, có thể ban ngày họ quan sát được nên không chạy xuống đó, còn ban đêm khó quan sát, lỡ chạy xuống rồi muốn leo lên lại là ngã liền, nam hay nữ gì cũng té, rất may không có ô tô chạy bên cạnh”, bà Lệ nói.

Ghi nhận của Dân trí trưa 27/11, gần 100m đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần điểm giao Mỹ Phước Tân Vạn) bị cào lớp nhựa, khiến mặt đường lởm chởm.

Cách điểm bị cào khoảng 200m (điểm giao với Lê Hồng Phong) có biển báo công trình đang thi công.

Khoảng 100m đường Nguyễn Thị Minh Khai được cào lớp nhựa cũ để thảm nhựa mới (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ông Phạm Thanh Quang cho rằng, biển báo đặt ở vị trí này không phù hợp, vì đoạn bị cào cách xa biển báo, nên người dân không quan sát kỹ, dễ lọt vào khu vực mặt đường xấu. Ông Quang cũng giải thích, nhưng nếu đặt biển cảnh báo ngay vị trí bị cào, sẽ cản trở các ô tô lưu thông.

“Đường này ô tô chạy rất nhiều, nên chỉ còn cách là đơn vị thi công làm cho xong, hoặc buổi tối phải cử người đứng điều tiết, đặt biển cảnh báo ngang đường thì ô tô khó đi qua. Nếu không khắc phục sớm, tối nay người dân lại ngã”, ông Quang chia sẻ.

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Dĩ An, cho biết, đoạn đường này đã xuống cấp, mặt đường lởm chởm nên đơn vị thi công cào lớp nhựa cũ và đợi ngày thảm lớp nhựa mới.

Đoạn công trình này thuộc dự án nâng cấp đường Lê Hồng Phong. Về việc người dân bị té ngã, ông Tùng cho biết, sẽ kiểm tra và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục.

Cách đây ít ngày, Dân trí từng phản ánh dự án nâng cấp đường Lê Hồng Phong gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, khi nhiều nắp hố ga xây cao hơn đường để chờ thảm nhựa, tạo thành cái ụ khiến người đi xe máy té ngã.

Ngay khi nhận phản ánh, chủ đầu tư xin rút kinh nghiệm và hiện đã khắc phục xong tình trạng này.