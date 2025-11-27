Bắt một người liên quan vụ trộm chó ở Tây Ninh

Ngày 27/11, Công an xã Thuận Mỹ phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh truy xét và bắt giữ một người liên quan vụ trộm chó xảy ra trên địa bàn vào khuya 24/11.

Người này được xác định thường trú tại xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Do vụ việc liên quan nhiều người nên công an chưa công bố danh tính. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét những người còn lại.

Chiếc ô tô của nhóm bắt trộm chó ở Tây Ninh (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 23h ngày 24/11, trên đường dân sinh thuộc ấp Bình An, xã Thuận Mỹ, camera an ninh của người dân ghi lại cảnh một con chó từ trong nhà chạy ra đứng bên lề đường. Ít phút sau, một ô tô 7 chỗ mang biển số 62A-12368 chạy đến và dừng lại.

Một người đàn ông ngồi ghế sau ô tô mở cửa bước xuống và bắt con chó. Phát hiện sự việc, chủ nhà lập tức tri hô. Người đàn ông ôm con chó lên xe rồi rời khỏi hiện trường.

Sau vụ việc, người dân đã trình báo Công an xã Thuận Mỹ và cung cấp hình ảnh trích xuất từ camera để phục vụ điều tra.