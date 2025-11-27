VinFast tối ưu chi phí vận hành với chính sách bảo dưỡng và sạc điện mới

Chi phí bảo dưỡng tối ưu

Với đặc thù cấu tạo động cơ đơn giản, sử dụng xe điện đang giúp người dùng tiết kiệm một khoản chi phí bảo dưỡng đáng kể. Xe điện VinFast cần bảo dưỡng thường xuyên ở mốc 12.000km/lần, với chi phí tiết kiệm.

VinFast ghi điểm với khách hàng nhờ mức chi phí bảo dưỡng thấp (Ảnh: VinFast).

“Ở mốc bảo dưỡng cấp 1 (12.000km), tôi chỉ phải trả 420.000 đồng tiền công. Mức chi phí bảo dưỡng VF 5 khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng”, anh Minh Luân (chủ xe VF 5) chia sẻ.

Sự tối ưu về chi phí vận hành cũng khiến nhiều người quyết định chọn xe điện để kinh doanh dịch vụ vận tải. Đây là nhóm khách hàng có tần suất chạy xe nhiều và hiểu rõ giá trị của một chiếc xe bền bỉ, chi phí thấp.

“Chi phí bảo dưỡng là ưu điểm của xe điện, bởi với những người kinh doanh dịch vụ, từng đồng tiết kiệm được đều là thu nhập”, anh Huỳnh Khánh, một chủ xe đang chạy Xanh SM Platform nhận xét.

Song song, chủ xe VinFast còn được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết 30/6/2027.

“Trung bình 1 năm gia đình tôi di chuyển khoảng 12.000km, từ khi chuyển sang VinFast VF 7, tôi không mất tiền nhiên liệu di chuyển”, anh Trọng Hùng (Hưng Yên) cho biết.

Chính sách hậu mãi cạnh tranh

VinFast áp dụng chính sách bảo hành cho các dòng xe hàng đầu thị trường. Các dòng xe VF 7, VF 8, VF 9 được bảo hành tới 10 năm hoặc 200.000km tuỳ điều kiện đến trước, pin cũng được bảo hành 10 năm hoặc 200.000km. Trong khi đó, các dòng xe VF 3, VF 5, VF 6 cũng được bảo hành tới 7 năm hoặc 160.000km và bộ pin cao áp bảo hành 8 năm hoặc 160.000km.

Bên cạnh đó, VinFast còn áp dụng chính sách cứu hộ miễn phí 24/7, giao nhận xe tại nhà, cho mượn pin/xe trong trường hợp sửa chữa pin/động cơ, ưu đãi chi phí sửa chữa tại một số khu vực.

Chính sách cứu hộ của VinFast được nhiều người dùng đánh giá cao (Ảnh: VinFast).

“Chính sách cứu hộ của VinFast rất tốt, có thể dễ dàng gọi qua tổng đài hoặc sử dụng nút gọi tự động trên xe. Có lần tôi gặp sự cố trên đường, gọi điện lên tổng đài được hỗ trợ ngay lập tức”, anh Minh Luân chia sẻ.

VinFast cũng đang là hãng sở hữu số lượng xưởng dịch vụ hàng đầu Việt Nam với hơn 330 điểm trên cả nước, mang lại sự thuận tiện cho cộng đồng chủ xe.

Chị Minh Phương, chủ xe VF 3 tại Hà Nội, cho biết, xưởng dịch vụ VinFast quanh khu nhà chị có đến 3 cơ sở nên hầu như không gặp khó khăn khi cần sửa chữa, bảo dưỡng. Ngoài ra, việc đặt lịch trên ứng dụng cũng rất tiện lợi. “Đội ngũ chăm sóc khách hàng của xưởng phản hồi rất nhanh. Cách làm việc của họ cũng rất chuyên nghiệp khi tôi đưa xe đến xưởng”, chị Phương nói.

Chính sách sau bán hàng là một trong những yếu tố quan trọng đối với nhiều chủ xe, giúp khách hàng gắn bó và thêm yên tâm với thương hiệu. Đây cũng là lợi thế góp phần lớn đưa VinFast trở thành hãng xe có doanh số hàng đầu Việt Nam.