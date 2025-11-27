Nhóm người cầm gạch đá vây đánh hai thanh niên ở TPHCM

Ngày 27/11, Công an xã Hóc Môn đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ nhóm thanh niên ẩu đả, dùng gạch đá tấn công người khác trên đường.

Trước đó, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm người xô xát, gây náo loạn khu dân cư. Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h ngày 26/11, tại đường Song Hành, xã Hóc Môn.

Nhóm người vây đánh hai thanh niên ở xã Hóc Môn (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, một nhóm khoảng 5 người vây đánh 2 thanh niên trên đường Song Hành. Tại đây, hai nam thanh niên chỉ biết ôm đầu chịu trận. Khi cả hai ngã xuống đường, nhóm này tiếp tục lao vào tấn công.

Đỉnh điểm, một người nhặt gạch đá bên đường đập mạnh vào đầu nạn nhân. Thời điểm trên, một số người vào can ngăn; tuy nhiên, nhóm này vẫn không dừng lại.

Nhận tin báo, Công an xã Hóc Môn phối hợp với các đơn vị liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.