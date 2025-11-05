Cảnh sát khám xét nơi ở của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng

Ngay sau khi tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với 3 bị can, Công an tỉnh Đồng Nai đã khám xét nơi ở của ông Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Đinh Văn Liên, Nguyễn Thị Tuyến và Nguyễn Quốc Vũ đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, đã ra lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Ông Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) bị Công an tỉnh Đồng Nai áp giải từ trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai về nhà riêng ở TPHCM để khám xét (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom cũ) do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu là nơi sản xuất mỹ phẩm giả.

Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Khoảng tháng 1, tại Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai, Đinh Văn Liên đã tổ chức sản xuất và buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, sản phẩm có chỉ số chống nắng SPF 25,82, chỉ đạt 51,64% so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.