Bắt khẩn cấp người bố ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc

Ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tin (27 tuổi, trú tại xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi giết người.

Khoảng 10h30 ngày 26/11, Tin chở hai con đến cầu Trường Xuân (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Tại đây Tin đã ôm con trai 7 tuổi và con gái 2 tuổi nhảy xuống sông Trà Khúc tự tử. Vụ việc khiến bé gái tử vong, bé trai đang được điều trị tại bệnh viện.

Võ Văn Tin bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người (Ảnh: Trà Câu).

Người dân địa phương phát hiện sự việc đã nhanh chóng ứng cứu, đưa các nạn nhân đến bệnh viện. Tuy nhiên bé gái 2 tuổi đã tử vong, bé trai đang được điều trị tại bệnh viện do nước vào phổi. Riêng Võ Văn Tin được cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã ổn định.

Kết quả điều tra bước đầu của công an cho thấy Võ Văn Tin kết hôn với chị B.B.T. (trú tại xã Bình Giã, TPHCM) và có hai con. Gia đình Tin sinh sống, làm việc tại tỉnh Đồng Nai.

Khoảng 2 tháng trước, do mâu thuẫn với vợ, Tin đưa các con về nhà cha mẹ ở xã Tư Nghĩa. Đến sáng 26/11, Tin ôm con đến cầu Trường Xuân tự tử.