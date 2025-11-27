Tiếp tay nhóm mua bán hóa đơn, cựu cán bộ thuế ở TPHCM lĩnh 20 năm tù

Ngày 27/11, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Phi (35 tuổi) 11 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Đưa hối lộ.

Liên quan vụ án, bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (43 tuổi, nguyên cán bộ Chi cục thuế quận Gò Vấp cũ) bị phạt 20 năm tù về tội Nhận hối lộ.

Các bị cáo còn lại trong vụ án lĩnh từ 1 năm tù đến 18 năm tù về tội Nhận hối lộ hoặc Mua bán trái phép hóa đơn.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2024, Hoàng Phi thành lập 168 công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều doanh nghiệp.

Phi thuê 7 nhân viên hỗ trợ công việc, trả lương 12-15,5 triệu đồng mỗi tháng. Những người này còn mua lại hóa đơn của Phi rồi bán ra cho khách với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Để lập các công ty "ma", Phi liên hệ những người chuyên làm dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; thuê nhiều căn hộ ở quận 12 và Gò Vấp (cũ) làm nơi giao dịch, xuất bán hóa đơn.

Cuối năm 2022, Phi thuê thêm Lê Thế Diện (nhân viên kế toán) làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính cho hệ thống công ty "ma". Phi phân công cho đồng phạm giả chữ ký giám đốc, đăng ký mã số thuế, mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc mua bán hóa đơn.

Cơ quan tố tụng xác định, giai đoạn 2020-2024, Phi đã xuất bán hơn 45.500 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ trước thuế 6.154 tỷ đồng, sau thuế 6.703 tỷ đồng, số thuế giá trị gia tăng tương ứng 548 tỷ đồng. Từ đây, Phi thu lợi bất chính khoảng 110-129 tỷ đồng.

Trong quá trình xuất bán hóa đơn, nhiều công ty "ma" bị khóa mã số thuế, do đó Phi móc nối với Tuấn Anh, cán bộ thuế quản lý khu vực các công ty ma đăng ký hoạt động, để chi tiền "bồi dưỡng". Tuấn Anh cam kết không kiểm tra thực tế doanh nghiệp, không xử lý chênh lệch hóa đơn đầu vào, đầu ra hàng tháng, không khóa mã số thuế. Tuấn Anh sẽ thông báo cho Phi biết khi hệ thống cảnh báo rủi ro để anh ta làm thủ tục tạm ngưng hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh nhằm né kiểm tra.

Do không muốn trực tiếp nhận tiền, Tuấn Anh giới thiệu Diện làm cho Phi và giao phụ trách mảng khai báo thuế cho các công ty "ma". Hai bên thống nhất tỷ lệ đưa nhận hối lộ là 0,3-0,35% trên tổng doanh thu bán ra.

Hàng quý, Diện sẽ nhận tiền từ Phi rồi mang về cho Tuấn Anh, Diện hưởng phần chênh 0,05%.

Tổng cộng, Phi đã đưa cho Tuấn Anh hơn 4,2 tỷ đồng, tương ứng doanh thu của 41 công ty "ma". Tuấn Anh sau đó chia lại cho Diện 861 triệu đồng.