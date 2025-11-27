Phản ứng của báo Đông Nam Á khi U22 Campuchia rút khỏi SEA Games

Vào ngày 3/12, môn bóng đá nam SEA Games 33 sẽ diễn ra. Tuy nhiên, tối qua (26/11), Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia đã thông báo rút lui khỏi 8 môn thi đấu, trong đó có bóng đá nam và nữ.

Việc U22 Campuchia rút lui vào phút chót có thể khiến môn bóng đá nam SEA Games 33 xáo trộn (Ảnh: Mạnh Quân).

Điều đó khiến cho ban tổ chức rơi vào thế khó. Họ vẫn chưa tính toán tới phương án mới, trong bối cảnh bảng A môn bóng đá nam chỉ còn hai đội là U22 Thái Lan và U22 Timor Leste.

Bình luận về việc U22 Campuchia rút lui, tờ Bola Sport (Indonesia) viết: “Việc U22 Campuchia rút lui ngay trước thềm SEA Games 33 ảnh hưởng lớn tới những đội bóng còn lại. Bảng A chỉ còn hai đội là U22 Thái Lan và U22 Timor Leste.

Có khả năng ban tổ chức sẽ phải tiến hành bốc thăm lại. Nếu điều này xảy ra, mọi đội bóng đều có thể thay đổi đối thủ ngay trước giờ khởi tranh. Điều này ảnh hưởng lớn tới sự chuẩn bị của các đội bóng, trong đó có U22 Indonesia”.

Tờ Bola (Indonesia) có bài viết: “Thái Lan đối diện với nhiều thách thức trước thềm SEA Games: Địa điểm tổ chức bị ngập, Campuchia xin rút lui vào phút chót”.

Tờ báo của Indonesia nhấn mạnh: “Tỉnh Songkhla, miền nam Thái Lan, nhiều trận mưa lớn đã xuất hiện, kéo theo đó là tình trạng ngập lụt. Đây là địa điểm tổ chức nhiều môn thể thao như quyền anh, pencak silat, bóng đá nam, cờ vua, judo, kabaddi, karate, đấu vật, bi sắt và wushu

Trong bối cảnh ấy, đoàn thể thao Campuchia đã rút lui khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games là bóng đá (nam và nữ), judo, karate, silat, petanque (bi sắt), đấu vật, wushu và cầu mây vì lo ngại sự an toàn của vận động viên và quan chức.

Việc đội U22 Campuchia rút lui khỏi môn bóng đá nam tại SEA Games 33 ảnh hưởng rất lớn tới các đội bóng khác. Ban tổ chức vẫn đang nghiên cứu phương án sắp xếp phù hợp cho các đội bóng trước giờ khởi tranh”.

Ban tổ chức có thể tiến hành bốc thăm lại môn bóng đá nam sau khi U22 Campuchia rút lui (Ảnh: Anh Khoa).

Một tờ báo khác của Indonesia là Suara thừa nhận: “U22 Indonesia đối mặt với nguy cơ bốc thăm lại sau khi U22 Campuchia rút lui. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33 của thầy trò HLV Indra Sjafri”.

Báo giới Malaysia cũng rất quan tâm tới động thái vừa qua của U22 Campuchia. Tờ Stadium Astro bình luận: “Nhiều môn thể thao, trong đó có bóng đá nam, ở SEA Games 33 bị ảnh hưởng khi đoàn thể thao Campuchia rút lui khỏi 8 môn thi đấu. Ngay trước ngày khởi tranh, môn bóng đá nam có nguy cơ bốc thăm lại”.

Tờ SNE Sports (Malaysia) đã dùng từ “sửng sốt” để nói về quyết định rút lui khỏi 8 môn thi đấu của đoàn thể thao Campuchia. Tờ báo này nhấn mạnh: “Việc tổ chức bốc thăm lại ở cả môn bóng đá nam và nữ vào phút chót gây ra khó khăn về mặt hậu cần cho nước chủ nhà, cũng như ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị của các đội bóng. Điều này mang tới thách thức không nhỏ cho chủ nhà Thái Lan khi SEA Games 33 chỉ còn vài ngày nữa khởi tranh”.

Tờ Naewna của Thái Lan có bài viết: “Bóng đá Thái Lan lâm vào thế khó. Họ cần gấp rút tìm ra phương án thay thế U22 Campuchia”. Tờ báo này nêu ra hai phương án: “Phương án đầu tiên là đưa Singapore, đội có thứ hạng thấp nhất (dựa trên kết quả của kỳ SEA Games gần đây nhất) từ bảng C (gồm 4 đội) sang bảng A cùng với U22 Thái Lan và U22 Timor Leste.

Phương án khác là bốc thăm lại các đội nhóm 3 và 4 gồm Philippines, Lào và Singapore (trừ Timor Leste đã nằm ở bảng A) vào ba bảng đấu. Trong khi đó, các đội ở nhóm hạt giống số 1 và 2 vẫn được giữ nguyên”.

Tờ Naewna khẳng định ban tổ chức sẽ công bố phương án thay thế U22 Campuchia ngay trong tuần này.

Tờ Thairath khẳng định: “Việc U22 Campuchia rút lui đột ngột đã làm thay đổi lịch trình diễn ra môn bóng đá nam. Ban tổ chức SEA Games 33 có thể tiến hành bốc thăm lại các bảng đấu. Chủ nhà Thái Lan đang đối diện với thách thức ngay sát giờ khai mạc SEA Games”.