Xe điện Suzuki e Vitara vừa về Việt Nam có gì để cạnh tranh nhóm B-SUV?

Suzuki mới đây bất ngờ trưng bày e Vitara - ô tô điện “đầu tay” của hãng, nhưng chưa chia sẻ gì về việc thương mại tại nước ta. Theo kế hoạch do liên doanh Maruti Suzuki công bố trước đó, dòng xe sẽ được xuất khẩu từ Ấn Độ đến hơn 100 quốc gia, trong đó có Việt Nam. e Vitara cạnh tranh trực tiếp với BYD Atto 3 và các mẫu B-SUV khác.

Mang tên gọi tương đồng với mẫu SUV 2 cầu từng “làm mưa làm gió” ở Việt Nam cách đây 2 thập niên, song e Vitara lại không hề liên quan đến sản phẩm cùng nhà nêu trên. Xe chia sẻ chung nền tảng HEARTECT-e thiết kế riêng cho xe điện, cùng với Toyota Urban Cruiser.

Xe có thông số dài x rộng x cao tương ứng là 4.275 x 1.800 x 1.635(mm), trục cơ sở 2.700mm. Bán kính quay đầu 5,2m và đầu lẫn đuôi xe ngắn, giúp người lái dễ xoay trở trong phố hơn.

Diện mạo của e Vitara phá cách, cơ bắp nhờ hàng loạt đường nét góc cạnh cùng ốp nhựa đen sần dày dặn. Toàn bộ đèn ngoại thất sử dụng bóng LED, đèn pha và đèn hậu mang đồ họa 3 điểm có độ nhận diện cao. Hốc hút gió tự động đóng/mở ở đầu xe kết hợp với cánh lướt gió phía sau tối ưu tính khí động học, từ đó cải thiện tầm hoạt động sau mỗi lần sạc.

Hãng giấu tay nắm cửa hàng ghế sau vào cột C, tăng tính liền lạc cho bề mặt thân xe. Ẩn sau bộ mâm hợp kim 18 inch là hệ thống treo MacPherson phía trước, liên kết đa điểm phía sau như hầu hết các xe điện đồng hạng. Mui xe đen bóng là tùy chọn.

Nội thất e Vitara tối giản và hiện đại hơn so với phần còn lại trong dải sản phẩm Suzuki. Cụm đồng hồ 10,1 inch, màn hình cảm ứng 10,25 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Vô-lăng hai chấu được làm vát lạ mắt.

Nhà sản xuất giữ lại dãy phím cơ phụ trách điều hòa tự động. Các tiện nghi như 10 loa Infinity, lọc bụi mịn PM2.5, phanh tay điện tử tích hợp giữ phanh tự động, kính trần toàn cảnh, sạc không dây, đèn viền nội thất và gương chiếu hậu chống chói tự động. Ghế bọc da pha nỉ, riêng hàng ghế trước có tính năng thông gió và ghế lái chỉnh điện 10 hướng.

Hàng ghế thứ hai cho phép chỉnh tiến/lùi lên tới 160mm - điều hiếm thấy trong phân khúc B-SUV. Người ngồi cũng có thể điều chỉnh lưng ghế, song ngay cả như vậy thì ghế vẫn khá đứng. Suzuki trang bị tựa đầu ở mọi vị trí, bệ tỳ tay trung tâm và cổng sạc USB-A, USB-C. Điểm trừ là xe chưa có cửa gió điều hòa độc lập.

Dung tích khoang hành lý từ 244 đến 310 lít, tùy vào vị trí của hàng ghế sau. Con số sẽ tăng lên 562 lít sau khi gập toàn bộ hàng ghế sau xuống. Cốp đóng mở cơ.

Khía cạnh an toàn ngang ngửa các đối thủ, với 7 túi khí, cảm biến trước/sau và loạt tính năng trợ lái nâng cao (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù... Chất lượng hiển thị của camera 360 độ không quá xuất sắc.

Về khả năng vận hành, phiên bản xuất hiện ở Việt Nam được trang bị một mô-tơ điện dẫn động cầu trước, công suất 172 mã lực và mô-men xoắn 189Nm. Pin LFP 61kWh đủ sức để chiếc SUV di chuyển tối đa 428km (chuẩn WLTP) sau mỗi lần sạc đầy.

Người dùng cần 45 phút để nạp 10-80% bằng trụ sạc DC 150kW, và 5 tiếng 30 phút nếu sạc 10-100% với bộ sạc AC 11kW. Xe có các chế độ lái Bình thường, Tiết kiệm, Thể thao và Đường tuyết. Tính năng ga/phanh tích hợp trong một bàn đạp (one-pedal) giúp quá trình cầm lái e Vitara trong điều kiện giao thông đông đúc nhàn hơn.

Suzuki chưa công bố kế hoạch mở bán e Vitara tại Việt Nam. Khi ngày càng nhiều quy định hạn chế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch và chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh đã và sẽ có hiệu lực tại Việt Nam, e Vitara rộng cửa về nước ta. Tuy nhiên, ngoài giá bán khó rẻ do xuất xứ Ấn Độ, mẫu SUV còn gặp trở ngại về hạ tầng trạm sạc công cộng hạn chế.

Ảnh: Trung Nghĩa