SUV điện Hyundai Elexio EO ra mắt: Cùng cỡ Tucson, sạc đầy đi hơn 700km

Giới truyền thông Trung Quốc đưa tin, Hyundai Elexio EO sẽ chính thức đi vào sản xuất và mở bán từ ngày 16/10. Mẫu SUV điện này là sản phẩm đầu tiên của liên doanh Beijing-Hyundai, được phát triển dựa trên nền tảng khung gầm E-GMP (Electric Global Modular Platform) của hãng xe Hàn Quốc.

Hyundai Elexio EO chưa có giá bán chính thức tại Trung Quốc (Ảnh: Beijing-Hyundai).

Với chiều dài 4.615mm, chiều rộng 1.875mm và chiều cao 1.675mm, cùng chiều dài cơ sở đạt 2.750mm, Hyundai Elexio EO có thể được xếp vào phân khúc C-SUV, cùng cỡ với mẫu Tucson đang mở bán tại Việt Nam.

Elexio EO có hình thức không giống với bất cứ sản phẩm toàn cầu nào của hãng xe Hàn Quốc. Theo đại diện của liên doanh Beijing-Hyundai, thiết kế của Elexio EO lấy cảm hứng từ chữ H trong mã “Morse”, bao gồm 4 dấu chấm. Ngôn ngữ này được thể hiện rõ rệt qua cụm đèn chiếu sáng trước, gồm 152 đơn vị LED tạo thành 4 hình vuông.

Dải đèn LED định vị ban ngày được đặt dưới cụm đèn trước, vuốt sang hai bên ôm theo viền nắp ca-pô (Ảnh: Beijing-Hyundai).

Nhìn từ bên hông, trần xe được vuốt dốc về phía sau từ trụ B, kết hợp với tay nắm cửa dạng ẩn tạo sự liền mạch.

Ở phía sau, dải đèn LED hậu của xe cũng nối liền hai bên, và sử dụng nhiều chấm LED nhỏ tương tự dải đèn LED phía trước. Đèn phanh và camera lùi được tích hợp trên nóc xe.

Tổng thể ngoại thất của Hyundai Elexio EO khá mềm mại, ít góc cạnh (Ảnh: Beijing-Hyundai).

Nội thất của Hyundai Elexio EO tràn ngập sắc thái công nghệ thường thấy ở các mẫu xe điện Trung Quốc. Trên táp-lô có một cụm màn hình “khủng” với kích thước lên tới 27 inch, có độ phân giải 4K và độ sáng lên tới 1.000 cd/m2, sử dụng bộ chip xử lý Qualcomm Snapdragon SA8295P.

Xe không được trang bị cụm đồng hồ sau vô-lăng, thay vào đó là màn hình hắt kính lái dạng HUD. Những tác vụ điều chỉnh chức năng của xe được tích hợp lên màn hình trung tâm, bao gồm cả hệ thống giải trí cho hành khách ngồi ghế phụ.

Khu vực trung tâm của Hyundai Elexio EO không hề còn nút bấm vật lý (Ảnh: Beijing-Hyundai).

Tại Trung Quốc, Hyundai Elexio EO có hai cấu hình truyền động với một mô-tơ điện mặc định đặt trên cầu trước, sản sinh công suất tối đa 160kW (quy đổi tương đương 215 mã lực). Với tùy chọn dẫn động 4 bánh, hãng bổ sung thêm một mô-tơ điện trên cầu sau có công suất 73kW (98 mã lực).

Tùy phiên bản, Hyundai Elexio EO sẽ sử dụng bộ pin có dung lượng 64,2kWh hoặc 88,1kWh, cho phạm vi di chuyển tối đa dao động 518-722km, theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc. Xe có hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc 30-80% pin trong 27 phút.

Khoang cabin của Hyundai Elexio EO có tới 29 hộc chứa đồ (Ảnh: Beijing-Hyundai).

Trước mắt, Hyundai Elexio EO là mẫu xe điện được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, Beijing-Hyundai đã phần nào thể hiện tham vọng thông qua chiến lược “In China, for China, and to the world” (tạm dịch: sản xuất ở Trung Quốc, cho Trung Quốc, và cho thế giới).

Theo đó, liên doanh này sẽ ra mắt hai hoặc ba mẫu xe năng lượng mới (NEV) mỗi năm, trong 4 năm tới. Những sản phẩm này trải dài từ sedan cho đến SUV, MPV và sử dụng các hệ truyền động khác nhau: thuần điện (BEV), hybrid cắm sạc (PHEV) và xe điện tự sạc (EREV).