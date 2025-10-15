Không chỉ Tesla đang bị chỉ trích vì cơ cấu tay nắm cửa điện tử gây khó khăn cho công tác cứu hộ sau va chạm, cháy hoặc mất điện hoàn toàn, giờ đây đến lượt Xiaomi.

Vào rạng sáng 13/10, một chiếc Xiaomi SU7 tại Thành Đô, Trung Quốc đã bốc cháy dữ dội sau va chạm. Dù nhiều người qua đường nỗ lực mở, phá cửa để cứu tài xế, nhưng người đàn ông 31 tuổi bị mắc kẹt bên trong đã không qua khỏi.

Người qua đường cố gắng phá cửa kính để cứu người bên trong nhưng không thành công (Video: Quhua/Douyin).

Theo truyền thông Trung Quốc, chiếc Xiaomi SU7 Ultra màu đen gặp nạn vào khoảng 3h15. Tài xế được cho là mất kiểm soát lái, khiến xe xoay vòng và lao vào dải phân cách có trồng cây, rồi dừng lại bên kia đường. Chỉ vài giây sau, chiếc xe bốc cháy dữ dội.

Video hiện trường cho thấy một số người đàn ông đã cố phá cửa sổ bên tài xế để tìm cách mở cửa xe mà không thành. Một người dùng tay đấm liên tục vào cửa sổ, người khác cố gắng dùng chân đạp, nhưng đều bất lực.

Ngọn lửa lan nhanh buộc họ phải lùi lại chờ lực lượng cứu hỏa đến. Khi đám cháy được khống chế, tài xế đã tử vong trên ghế lái.

Chiếc xe điện trơ khung sau vụ cháy, tài xế đã tử vong khi mắc kẹt ở ghế lái (Ảnh: Zhao Qing/The Paper).

Các báo cáo ban đầu cho biết người đàn ông có thể đã lái xe trong tình trạng say xỉn.

Mẫu Xiaomi SU7 được trang bị tay nắm cửa dạng kéo truyền thống, đơn giản hơn so với thiết kế dạng ẩn trên một số mẫu xe điện khác. Theo thiết kế, cửa sẽ tự động mở khóa khi xe gặp tai nạn hoặc túi khí bung. Tuy nhiên, trong vụ việc này, hệ thống đó dường như đã không hoạt động, dù xe vẫn có chốt mở thủ công từ bên trong.

Tin tức về vụ việc lan truyền nhanh chóng cùng hình ảnh chiếc SU7 bốc cháy trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến cổ phiếu Xiaomi rớt giá hơn 8,7%, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 4. Kết thúc phiên giao dịch, giá cổ phiếu vẫn giảm 5,24%, “thổi bay” hàng tỷ USD giá trị vốn hóa.

Mẫu Xiaomi SU7 Ultra mới có mặt trên thị trường chưa được một năm, là phiên bản tính năng vận hành cao của SU7 (Ảnh: Xiaomi).

Hồi tháng 4, ba nữ sinh cũng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn liên quan đến xe Xiaomi SU7 ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Khi đó, hai người ngồi ghế trước không thể thoát thân do cửa tự khóa sau pha va chạm. Một người ngồi ghế sau được kéo ra ngoài khi người đi đường phá được cửa sổ, nhưng cũng không qua khỏi.

Do đó, sự cố mới nhất này càng làm dấy lên lo ngại về độ an toàn của cơ chế cửa điện tử và bán điện tử trên các dòng xe điện nói chung. Giới chức Trung Quốc đang xem xét siết quy định với thiết kế tay nắm cửa điện tử, trong khi các cơ quan chức năng Mỹ vẫn đang điều tra các trường hợp tương tự xảy ra với xe Tesla.