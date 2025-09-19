Carnival Hi Limousine 2026 trình làng, vẫn là mẫu xe cao cấp nhất của Kia

Minivan hạng sang rất được ưa chuộng tại Trung Quốc và nhiều thị trường khác, nơi khách hàng ưa chuộng không gian rộng rãi hơn thay cho sedan hoặc SUV cỡ lớn. Ở Hàn Quốc, ngôi sao là Kia Carnival Hi Limousine, và mẫu xe này vừa có bản nâng cấp cho năm 2026.

Carnival Hi Limousine lần đầu ra mắt cuối năm 2020 như phiên bản cao cấp nhất của dòng minivan này, nổi bật không chỉ bởi trang bị tiện nghi, mà còn nhờ phần nóc nhô cao trông giống như hộp chứa đồ gắn nóc. Trên thực tế, đây là phần mái được nâng lên để tăng chiều cao trần xe và bố trí thêm các trang bị (Ảnh: Kia).

Ở bản 2026, Carnival Hi Limousine thừa hưởng thiết kế và công nghệ mới từ bản nâng cấp (facelift) của mẫu Carnival tiêu chuẩn, đồng thời bổ sung các tính năng mới và lần đầu có thêm tùy chọn động cơ hybrid (Ảnh: Kia).

Về thiết kế, Carnival Hi Limousine có phần đầu góc cạnh hơn, với cụm đèn pha xếp dọc, lưới tản nhiệt vuông vức, mâm hợp kim mới và dải đèn hậu kéo dài toàn chiều ngang - giống như phiên bản thường (Ảnh: Kia).

Điểm nhấn đặc trưng của Carnival Hi Limousine vẫn là phần nóc nhô cao, được chế tạo bằng thép dập nhằm cải thiện khí động học và tăng không gian bên trong xe (Ảnh: Kia).

Khách hàng có thể chọn cấu hình 4, 7 hoặc 9 chỗ, với hai hoặc ba hàng ghế. Cao nhất là bản Signature với cấu hình chỉ 4 chỗ, mang đến trải nghiệm sang trọng với ghế ngồi độc lập tiêu chuẩn hạng thương gia (Ảnh: Kia).

Hai ghế phía sau của bản Signature có phần đỡ chân gập lại được, lưng ghế ngả, có chức năng massage. Thậm chí, Kia trang bị cả máy massage chân và ngăn chứa giày riêng (Ảnh: Kia).

Hành khách ngồi phía sau được trang bị màn hình 21,5 inch gắn trên trần, với giao diện mới, cùng màn hình điều khiển cảm ứng trung tâm 7 inch, sạc không dây, bàn gấp, móc treo áo và tủ lạnh mini. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa là trang bị tùy chọn (Ảnh: Kia).

Những nâng cấp đáng chú ý khác cho năm 2026 bao gồm: thảm sàn dày hơn với họa tiết sọc mới, rèm cửa xếp có thêm đường chỉ may, cùng hệ thống đèn trang trí và đèn trần mô phỏng bầu trời sao giờ đây được bổ sung chức năng ghi nhớ, giữ nguyên cài đặt ánh sáng kể cả khi xe tắt máy (Ảnh: Kia).

Đáng chú ý, Kia đã cải thiện độ êm ái trên bản bốn chỗ bằng cách bổ sung giảm chấn, lớp đệm mềm và hạ thấp chiều cao ghế sau. Những tinh chỉnh này cộng với cải tiến chung về hệ thống treo và khả năng cách âm từng được giới thiệu trên Carnival bản nâng cấp thường (Ảnh: Kia).

Mẫu Carnival Hi Limousine mới có hai tùy chọn hệ truyền động: động cơ xăng V6 3.5L cho công suất 290 mã lực và động cơ hybrid 1.6L tăng áp tự sạc cho công suất 242 mã lực. Đây là các lựa chọn giống Carnival thường, nhưng bản Hi Limousine sẽ không có động cơ diesel 2.2L (Ảnh: Kia).

Kia Carnival Hi Limousine 2026 đã được mở bán tại Hàn Quốc với giá khởi điểm 63,27 triệu won (1,2 tỷ đồng) cho bản Noblesse 9 chỗ dùng động cơ V6, và cao nhất 97,8 triệu won (1,85 tỷ đồng) cho bản Signature 4 chỗ hybrid. Trong khi đó, Carnival thường có giá từ 36,36 đến 52,11 triệu won (686-984 triệu đồng).