Xuất khẩu "vàng đen" tại Venezuela đang ra sao?

Reuters dẫn một nguồn tin nêu hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela đang bị đình trệ khi các cảng vụ nước này chưa nhận được chỉ đạo cho phép tàu hàng rời bến. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Mỹ đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân rời khỏi thủ đô Caracas.

Phát biểu hôm 4/1, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng Washington sẽ không trực tiếp quản lý Venezuela, ngoài việc thực thi “lệnh phong tỏa dầu mỏ” hiện có.

Tuyên bố của ông Rubio cho thấy sự điều chỉnh so với phát biểu ban đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng nói rằng Washington sẽ “điều hành” đất nước này trong giai đoạn tạm thời cho đến khi tìm được một giải pháp dân chủ lâu dài cho cuộc khủng hoảng.

Ông Rubio đưa ra cách tiếp cận ít cứng rắn hơn, nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa dầu mỏ vốn đã áp dụng đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt trước khi ông Maduro bị bắt, và sử dụng đòn bẩy đó để gây sức ép buộc Venezuela thay đổi chính sách.

Nhiều tàu chở dầu thô và nhiên liệu đã hoàn tất việc bốc hàng, dự kiến vận chuyển sang Mỹ và châu Á, song vẫn phải neo đậu tại cảng. Một số tàu khác, vốn được lên kế hoạch tiếp nhận dầu, buộc phải rời đi trong tình trạng trống hàng, theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi TankerTrackers.

Theo các nguồn tin của Reuters và tài liệu nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Venezuela (PDVSA), việc xuất khẩu dầu bị ngưng trệ hoàn toàn - bao gồm cả các chuyến tàu do đối tác Chevron thuê - có thể buộc Venezuela phải nhanh chóng cắt giảm sản lượng khai thác, khi các bể chứa trên bờ và kho nổi trên tàu đã gần như đầy trong những tuần gần đây.

Tàu chở dầu Evana neo đậu ở cảng El Palito tại Puerto Cabello, Venezuela (Ảnh: AP).

Ngày 3/1 không ghi nhận tàu chở dầu nào bốc hàng tại Jose - cảng dầu mỏ lớn nhất của Venezuela. Trước đó, trong tháng 12, Tổng thống Trump đã phong tỏa các tàu chở dầu nằm trong danh sách trừng phạt ra vào vùng biển Venezuela, khiến hoạt động xuất khẩu của nước này rơi xuống mức tối thiểu.

Số liệu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy Venezuela sở hữu khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, tương đương gần 17% trữ lượng toàn cầu. Quốc gia này từng đạt sản lượng tới 3,5 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản lượng khai thác đã giảm mạnh xuống còn khoảng 1 triệu thùng/ngày, chiếm gần 0,8% nguồn cung toàn cầu, do thiếu đầu tư, bảo dưỡng, cùng tác động kéo dài của các lệnh trừng phạt quốc tế và cuộc khủng hoảng kinh tế khiến ngành dầu khí rơi vào suy thoái.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 3/1, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ đưa các tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới đầu tư hàng tỷ USD vào Venezuela, đồng thời nhấn mạnh các doanh nghiệp này sẽ chi trả chi phí để tái thiết hệ thống hạ tầng khai thác đã xuống cấp nghiêm trọng.