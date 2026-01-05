Nếu được nâng hạng, chứng khoán Việt Nam có thể hút 25 tỷ USD vốn quốc tế

"Kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc được nâng hạng luôn mang lại những tác động tích cực và bền vững cho nền kinh tế. Nhờ nâng hạng, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam có thể thu hút tới 25 tỷ USD vốn đầu tư quốc tế đến năm 2030", chia sẻ đáng chú ý của ông Hà Duy Tùng - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - tại tọa đàm chứng khoán diễn ra chiều 5/1 tại TPHCM.

Tại kỳ rà soát tháng 9/2025, FTSE Russell xác nhận Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để được xếp vào nhóm thị trường mới nổi thứ cấp. Tuy nhiên, để chính thức được nâng hạng vào tháng 9/2026, Việt Nam vẫn cần giải quyết một số vấn đề còn tồn tại, trong đó đáng chú ý là hạn chế về khả năng tiếp cận thị trường của các công ty môi giới toàn cầu.

Theo ông Hà Duy Tùng, việc nâng hạng sẽ thúc đẩy mạnh mẽ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII). Tính đến cuối năm 2024, tổng giá trị danh mục đầu tư gián tiếp nước ngoài đạt khoảng 50 tỷ USD, gấp đôi vốn đầu tư trực tiếp cùng kỳ. Khi Việt Nam được đưa vào nhóm "thị trường mới nổi", chúng ta sẽ có cơ hội đón nhận dòng vốn lớn từ các quỹ chỉ số và các nhà đầu tư tổ chức toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc nâng hạng góp phần nâng cao uy tín và vị thế tài chính của Việt Nam, đồng thời thúc đẩy quản trị công ty, tính minh bạch và chuẩn mực ESG.

Ông Hà Duy Tùng - Phó Chủ tịch UBCKNN - chia sẻ về tiềm năng thị trường chứng khoán sau khi nâng hạng (Ảnh: BTC).

6 định hướng của Đề án Nâng hạng TTCK Việt Nam đến năm 2030

Các chuyên gia nhấn mạnh dù việc được tổ chức FTSE Russell nâng hạng là một thành tựu to lớn, song đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới. UBCKNN vẫn thực hiện Đề án Nâng hạng TTCK Việt Nam đến năm 2030, tập trung vào 6 định hướng lớn.

Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi và bình đẳng cho mọi chủ thể; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư.

Thứ hai là tháo gỡ các vướng mắc nhằm tăng độ mở của thị trường, phù hợp với các thông lệ quốc tế như: triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở vào đầu năm 2027; tăng cường hệ thống thông tin giữa ngân hàng lưu ký và công ty chứng khoán phục vụ cho hoạt động giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư…

Thứ ba là tiếp tục hiện đại hóa hạ tầng công nghệ và hệ thống giao dịch, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và sẵn sàng tiếp nhận dòng vốn toàn cầu quy mô lớn.

Thứ tư là đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại trên thị trường. Thời gian qua, chúng ta đã có nghiên cứu triển khai các sản phẩm mới như trái phiếu cho phát triển cơ sở hạ tầng, trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, các sản phẩm cho TTCK phái sinh như hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai mới…

Thứ năm là phát triển và cơ cấu lại cơ sở nhà đầu tư, phát triển nhà đầu tư tổ chức thông qua việc phát triển và đa dạng hóa các loại hình quỹ đầu tư chứng khoán; Khuyến khích nhà đầu tư cá nhân tham gia thị trường thông qua các định chế đầu tư chuyên nghiệp (quỹ đầu tư chứng khoán).

Thứ sáu là tăng cường năng lực quản lý, giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch, bền vững của thị trường.