BYD soán ngôi Tesla, thành hãng xe điện lớn nhất thế giới?

Trong báo cáo kết quả kinh doanh mới nhất, Tesla công bố số liệu doanh số năm 2025. Hãng xe Mỹ bán ra khoảng 1,64 triệu ô tô điện trong năm qua, giảm 8,6% so với năm 2024 và chỉ tương đương 72% doanh số của đối thủ Trung Quốc BYD, theo CNBC.

Cụ thể, năm 2025, Tesla sản xuất 1,655 triệu xe điện và giao 1,636 triệu xe, thấp hơn mức 1,773 triệu xe sản xuất và 1,789 triệu xe giao của năm 2024. Đà suy giảm trở nên rõ nét sau tháng 9/2025, khi các ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD từng khuyến khích người tiêu dùng Mỹ mua xe điện chuẩn bị hết hạn.

Trong khi đó, theo báo cáo kết quả kinh doanh của BYD, doanh số xe điện toàn cầu năm qua của hãng đạt 2,26 triệu chiếc, tăng 28% so với mức 1,76 triệu chiếc của năm 2024.

Đáng chú ý, doanh số bán hàng tại các thị trường ngoài Trung Quốc đạt mức kỷ lục 1 triệu xe trong năm 2025, tăng khoảng 150% so với năm 2024. Họ đặt mục tiêu bán tới 1,6 triệu xe bên ngoài Trung Quốc trong năm tới.

Dù không bán xe tại Mỹ, BYD đang mở rộng nhanh tại các thị trường ngoài Trung Quốc, gồm châu Á, châu Âu và Mỹ Latinh, qua đó chính thức trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới.

Một chiếc BYD Sealion được trưng bày tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2025 (Ảnh: AFP).

Reuters nêu, sức ép từ đối thủ khiến giới phân tích nghi ngại về khả năng vực dậy mảng kinh doanh cốt lõi của Tesla, trong bối cảnh CEO Elon Musk muốn hướng công ty sang lĩnh vực taxi tự lái và robot hình người.

Với mảng xe điện, 2 tháng trước, Tesla ra mắt các phiên bản giá rẻ của Model Y và Model 3, với giá thấp hơn khoảng 5.000 USD so với mẫu cơ bản, nhằm bảo vệ doanh số bán hàng sau khi mất khoản tín dụng. Họ kỳ vọng các dòng xe này sẽ đáp ứng nhu cầu phân khúc khách hàng chuộng giá rẻ hơn tại thị trường châu Âu.

Động thái này đã làm thất vọng một số nhà đầu tư, những người kỳ vọng vào một đợt giảm giá lớn hơn hoặc một dòng sản phẩm mới thực sự.

"Các nhà đầu tư đang quá tập trung vào tương lai của Tesla và bỏ qua dữ liệu bán xe. Tất cả mối quan tâm của họ là Optimus, Robotaxi và AI", ông Dennis Dick, một nhà phân tích tại công ty tài chính Triple D Trading, cổ đông của Tesla, nhận định trong báo cáo.

Tính cả năm 2025, giá cổ phiếu Tesla đã tăng 11,4%, bất chấp lượng bán xe sụt giảm.