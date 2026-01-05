Cổ phiếu dầu khí hưng phấn, GAS tăng trần

Phiên giao dịch chứng khoán ngày đầu năm mới 5/1, thị trường chứng kiến sự bùng nổ của nhóm cổ phiếu dầu khí. Nhiều mã chốt phiên trong sắc xanh, như OIL, PVS, PLX, PVB, PVC, PVD.

Đặc biệt, mã GAS của Tổng Công ty Khí Việt Nam tăng trần lên 77.400 đồng/đơn vị, dư mua giá trần 896.000 cổ phiếu. Thanh khoản đạt hơn 5,3 triệu cổ phiếu.

Giàn khoan trên biển (Ảnh minh họa: PV GAS).

Cổ phiếu dầu khí tăng trong bối cảnh tình hình thế giới có những biến động gần đây, nhất là diễn biến giữa Mỹ và Venezuela - quốc gia có nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ.

Cùng với nhóm dầu khí, cổ phiếu "họ" Vingroup như VHM, VIC, VRE và VPL đồng loạt đóng góp chính vào chỉ số chung. Trong đó, VHM tăng trần, góp hơn 6 điểm còn VIC tăng hơn 2%, góp hơn 5 điểm.

Chính vì vậy, đà giảm của VN-Index được kìm hãm dưới sức ép từ nhóm cổ phiếu ngân hàng (LPB, VPB, HDB), thép (HPG), Chứng khoán (SSI, VCK, VND)... Chỉ số này chốt phiên tăng 3,91%, ở mức 1.788,4 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 780 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VIC, FPT, VIX, SHB, HDB, HPG... Một số mã được mua ròng như STB, VRE, GAS, SSI..

Trong phiên cổ phiếu GAS tăng trần, doanh nghiệp này thông báo chưa đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định, tức không đảm bảo tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ.

Bởi tính đến 29/8/2025, công ty này có 1 cổ đông lớn (PVN, nắm 95,76% vốn) và gần 17.500 cổ đông còn lại nắm 4,24% vốn. Tổng công ty cho biết đang làm việc với PVN, đồng thời kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có phương án xử lý phù hợp với quy định hiện hành.