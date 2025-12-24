Khi bạc bứt phá hơn vàng: Tín hiệu gì cho nhà đầu tư 2026?

Những ngày cuối năm, câu chuyện trên các sàn giao dịch hàng hóa không chỉ còn là màu vàng lấp lánh.

Trong khi vàng được tung hô vì phá vỡ mọi kỷ lục, thì bạc lại bất ngờ trở thành "ngôi sao sáng" với hiệu suất sinh lời cao hơn.

Cuộc lội ngược dòng của bạc

Phiên giao dịch ngày 23/12 sẽ đi vào lịch sử ngành kim loại quý như một minh chứng cho sự điên rồ của thị trường. Vàng, với vị thế hầm trú ẩn an toàn, đã xác lập đỉnh cao mọi thời đại ở mức 4.490,6 USD/ounce (cập nhật lúc 20h), ghi nhận mức tăng trưởng 71% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một con số đáng mơ ước với bất kỳ kênh đầu tư nào.

Thế nhưng, nếu đặt lên bàn cân so sánh, hào quang của vàng trở nên lu mờ trước sức bật của bạc.

Hợp đồng tương lai bạc đã tăng hơn 2% chỉ trong một phiên để chạm mốc kỷ lục 70,18 USD/ounce. Điều này đồng nghĩa với việc tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá bạc đã tăng tới 137%, gần gấp đôi hiệu suất sinh lời của vàng.

Bạc đang tăng trưởng 137% kể từ đầu năm và lợi nhuận từ bạc đang gấp đôi vàng (Ảnh: ET).

Lý giải cho hiện tượng này, ông Steven Orrell, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc quản lý danh mục tại Orrell Capital Management, đưa ra một góc nhìn thú vị về độ trễ của thị trường.

Theo ông, lịch sử các chu kỳ tăng giá kim loại quý đã chỉ ra một quy luật bất thành văn: Bạc thường khởi động chậm chạp khi vàng bắt đầu chạy, nhưng một khi đã vào guồng, nó sẽ bứt phá với tốc độ tên lửa. Những gì chúng ta chứng kiến trong phiên hôm thứ hai chính là giai đoạn bứt phá đó sau 5 năm bạc lép vế trước vàng.

Một chỉ báo kỹ thuật quan trọng mà giới đầu tư không thể bỏ qua chính là tỷ lệ vàng - bạc. Vào tháng 4 năm nay, người ta cần tới 104 ounce bạc mới đổi được 1 ounce vàng. Tuy nhiên, khoảng cách này đang bị thu hẹp chỉ còn khoảng 64:1.

Sự co lại của tỷ lệ này là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy dòng tiền thông minh đang dịch chuyển mạnh mẽ sang bạc để tìm kiếm biên độ lợi nhuận cao hơn.

Vì sao dòng tiền tìm đến bạc?

Các chuyên gia phố Wall cho rằng, sức hấp dẫn của bạc đến từ vị thế kép độc đáo mà vàng không thể có được.

Thứ nhất, bạc vẫn giữ vai trò là "vàng của người nghèo". Khi kỳ vọng lạm phát gia tăng, không phải nhà đầu tư cá nhân nào cũng đủ tiềm lực để sở hữu vàng ở mức giá hơn 4.400 USD/ounce. Bạc trở thành một kênh tiếp cận kim loại quý với chi phí thấp hơn.

Thứ hai, và quan trọng hơn cả, là câu chuyện của lãi suất và công nghiệp. Trong bối cảnh lãi suất đang được cắt giảm, kỳ vọng về sự hồi phục của khối doanh nghiệp sản xuất đang lớn hơn bao giờ hết. Bạc không chỉ là tiền, bạc là nguyên liệu không thể thay thế trong các dự án cần tính dẫn điện cao.

Đặc biệt, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) và nhu cầu sản xuất chip bán dẫn đang tạo ra một cơn khát bạc thực sự trên toàn cầu. Ông Dinon Hughes, chuyên gia tư vấn tài chính tại Nvest Financial, nhận định chính ứng dụng thực tế trong công nghệ mới sẽ là bệ phóng đưa bạc đi xa hơn vàng trong tương lai gần. "Bạc có ứng dụng thực tế trong sản xuất chip và công nghệ AI nhiều hơn vàng", ông nhấn mạnh.

Năm 2026, nên giữ vàng hay chuyển sang bạc?

Ông Brett Elliott, Giám đốc Marketing tại American Precious Metals Exchange (APMEX), đưa ra một phép tính: Để vàng có thể lặp lại mức tăng trưởng ấn tượng như bạc vừa làm được, giá vàng sẽ phải vượt mốc 6.300 USD, thậm chí là 7.000 USD/ounce. Trong khi đó, bạc chỉ cần đạt 86 USD/ounce để duy trì vị thế dẫn đầu.

Với đà tăng hiện tại, kịch bản bạc cán mốc 75-86 USD/ounce có vẻ khả thi hơn nhiều so với việc vàng tăng lên 7.000 USD/ounce.

Jeff Clark, nhà sáng lập The Gold Advisor, ví von: Thị trường vàng giống như một con tàu chở hàng khổng lồ, lừng lững, ổn định và an toàn. Trong khi đó, thị trường bạc lại giống như một chiếc mô tô nước, linh hoạt, tốc độ nhưng cực kỳ xóc nảy.

Ông Clark dự báo, cả hai kim loại đang trong giai đoạn tích lũy và sẽ sớm phá vỡ xu hướng để thiết lập mặt bằng giá mới. Mốc 5.000 USD cho vàng và 75 USD cho bạc là hoàn toàn trong tầm tay, nếu không phải năm 2026 thì sẽ là 2027.

Chuyên gia ví đầu tư vàng giống như đi tàu chở hàng, còn bạc là lái mô tô nước (Ảnh: The Motley Fool).

Dưới góc độ đầu tư, việc lựa chọn phe nào trong năm 2026 phụ thuộc hoàn toàn vào khẩu vị rủi ro của bạn. Nếu bạn là người lo ngại về sự sụp đổ của thị trường chứng khoán hay suy thoái kinh tế toàn diện, vàng vẫn là chân ái. Lịch sử đã chứng minh vàng là tài sản nền tảng, hoạt động tốt nhất khi khủng hoảng xảy ra.

Ngược lại, nếu bạn tin vào sự phục hồi của kinh tế, sự bùng nổ của công nghệ AI và chấp nhận được những cú rung lắc mạnh của thị trường để đổi lấy mức sinh lời đột biến, bạc chính là cái tên đáng cân nhắc.