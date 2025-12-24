Hình dung về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng

Ngày 22/12, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết đã có nhiều “ông lớn” trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, Fintech (công nghệ tài chính) trở thành thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế là khu vực có ranh giới địa lý xác định do Chính phủ thành lập đặt tại TPHCM và Đà Nẵng, tập trung hệ sinh thái đa dạng các dịch vụ tài chính và dịch vụ hỗ trợ.

Một phần khu đất tại đường dẫn lên cầu Thuận Phước nằm trong Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo định hướng, tại TPHCM là đầu mối tài chính quy mô lớn, tập trung phát triển mạnh về thị trường chứng khoán, trái phiếu, ngân hàng, quản lý quỹ, dịch vụ niêm yết; đóng vai trò là động lực dẫn dắt, kết nối trực tiếp với các dòng vốn trên thế giới và từ các doanh nghiệp.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng được định vị là trung tâm tài chính chuyên biệt (niche market). Tận dụng lợi thế về môi trường sống và hạ tầng du lịch, Đà Nẵng sẽ tập trung vào công nghệ tài chính (Fintech), quản lý gia sản (wealth management), tài chính xanh.

Đây sẽ là nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới; tiên phong triển khai và mở rộng tài sản số, thanh toán số, nền tảng và sàn giao dịch chuyên biệt, thúc đẩy tài trợ chuỗi cung ứng và các dịch vụ tài chính bổ trợ cho thị trường tài chính truyền thống.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có diện tích khoảng 300ha, trải dài từ khu vực trung tâm đến không gian phát triển mới ven biển.

Tòa nhà công nghệ thông tin cao 20 tầng trong Khu Công viên phần mềm số 2 (Ảnh: Hoài Sơn).

Tại phường An Hải sẽ bố trí 5 lô đất A12, A13, A14, A15 và A* với tổng diện tích 6,17ha.

Tòa nhà công nghệ thông tin cao 20 tầng trong Khu Công viên phần mềm số 2 (phường Hải Châu), diện tích 0,12ha, cũng được đưa vào không gian phát triển của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng còn bao gồm khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Thuận Phước rộng 9,7ha; khu đất dọc tuyến đường Như Nguyệt - Xuân Diệu có diện tích 1,98ha; cùng khoảng 282ha tại khu vực dự kiến phát triển lấn biển đường Nguyễn Tất Thành.

Cùng với việc công bố không gian phát triển, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành các quyết định về nhân sự cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng.

Phối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng (Ảnh: UBND thành phố Đà Nẵng).

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Ông Đặng Đình Đức, Phó Giám đốc Sở Tài chính, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực cơ quan điều hành Trung tâm này với thời hạn 5 năm.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, kiêm nhiệm Phó Chủ tịch cơ quan điều hành Trung tâm.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, ngoài 9 tổ chức, định chế tài chính là thành viên của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, thành phố cũng nhận được phản hồi tích cực từ gần 70 thư mời quan tâm đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng đã ký kết hơn 20 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực đào tạo, tư vấn, truyền thông, kết nối, xúc tiến đầu tư, phát triển sản phẩm.