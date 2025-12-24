Giá xăng diễn biến ra sao sau 2 phiên giảm liên tiếp?

Theo kế hoạch, liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ công bố giá bán lẻ xăng dầu mới vào ngày 25/12. Diễn biến giá nhập khẩu từ Singapore cho thấy giá xăng dầu trong nước nhiều khả năng sẽ giảm tiếp.

Lãnh đạo một doanh nghiệp đầu mối phía Nam cho biết, sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc nhưng gần đây có xu hướng phục hồi. Ngày 23/12, giá nhập khẩu xăng RON 95 tại Singapore ở mức 74,56 USD/thùng, xăng RON 92 ở mức 73,28 USD/thùng, giảm khoảng 4 USD/thùng so với 7 ngày trước.

Với diễn biến này, dự báo giá xăng trong nước có thể giảm khoảng 500-650 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel có thể giảm tiếp khoảng 200-300 đồng/lít.

Chủ một doanh nghiệp phân phối xăng dầu miền Bắc cũng dự đoán giá xăng dầu sẽ giảm tiếp trong kỳ điều hành ngày mai. Ngày 23/12, chiết khấu xăng dầu tại một số kho đang ở mức 1.200-1.500 đồng/lít.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ giảm 3 phiên liên tiếp chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 tăng 27 lần, giảm 25 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng, 26 lần giảm và một lần giữ nguyên.

Ở lần điều chỉnh gần nhất ngày 18/12, giá xăng E5 RON 92 giảm 380 đồng/lít còn 19.230 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 460 đồng/lít, còn 19.620 đồng/lít. Dầu diesel tiếp tục giảm 680 đồng/lít còn 17.470 đồng/lít, dầu hỏa giảm 710 đồng/lít về 17.930 đồng/lít; dầu mazut giảm 230 đồng/kg về mức 13.160 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, ngày 23/12, giá dầu thế giới gần như đi ngang sau khi tăng hơn 2% trong phiên trước đó khi thị trường chịu tác động từ việc Mỹ bán lượng dầu thô Venezuela bị tịch thu, đồng thời nhà đầu tư cân nhắc các số liệu kinh tế Mỹ tích cực hơn dự báo, theo Reuters.

Phil Flynn, nhà phân tích cấp cao của Price Futures Group, nhận định thị trường đang đứng trước lựa chọn giữa kỳ vọng nhu cầu dầu tăng nhờ tăng trưởng kinh tế và lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải kìm hãm đà tăng trưởng để kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đánh giá rủi ro gián đoạn nguồn cung từ Venezuela. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ có thể giữ lại hoặc bán lượng dầu thô đã tịch thu được từ các tàu vận tải ngoài khơi của Venezuela.

Ngân hàng Barclays có trụ sở tại Anh nhận định thị trường dầu mỏ nhiều khả năng vẫn dư cung trong nửa đầu năm 2026. Tuy nhiên, mức dư thừa được dự báo sẽ thu hẹp đáng kể, chỉ còn khoảng 700.000 thùng/ngày vào quý IV/2026, và nếu các gián đoạn nguồn cung kéo dài, thị trường có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm hơn.

Theo dữ liệu Trading Economics, 0h30 ngày 24/12, giá dầu WTI giao dịch ở mức 58,17 USD/thùng, tăng 2,91% so với tuần trước. Giá dầu Brent cũng tăng 2,87%, lên 62,18 USD/thùng.