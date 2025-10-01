Tổng Bí thư, Thủ tướng dự Lễ hưởng ứng Ngày hội đổi mới sáng tạo 2025

Sáng 1/10, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã tới dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Quốc gia 2025, diễn ra tại Trung tâm ĐMST Quốc gia (Hòa Lạc, Hà Nội).

Tham dự sự kiện còn có lãnh đạo Bộ Khoa học – Công nghệ, lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo TP Hà Nội cùng các đại biểu các bộ, ban, ngành, viện, trường, tập đoàn công nghệ nước ngoài…

Đây là sự kiện khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, ĐMST và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt để phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có, với AI, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn… Những quốc gia đi trước về ĐMST, khoa học công nghệ và chuyển đổi số sẽ ngày càng tiến xa hơn.

"ĐMST không phải là đích đến mà là quá trình cải tiến lặp đi lặp lại không có điểm dừng. Khởi nguồn của tinh thần đấy là dám nghĩ những điều phi thường, dám làm những điều khó khăn nhất, dám chịu tránh nhiệm...”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cho biết:

"Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia năm 2025 đã chọn chủ đề “Đổi mới sáng tạo toàn dân - Động lực phát triển quốc gia”. Thông qua chủ đề của Ngày hội năm nay, chúng ta không chỉ nhìn nhận vai trò của các cấp, các ngành và của toàn dân trong việc thúc đẩy phát triển đổi mới sáng tạo mà tiếp tục khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực thúc đẩy sự phát triển “đột phá”, bền vững của Việt Nam".

Phó Thủ tướng thông tin, năm 2025, Việt Nam giữ vững vị trí 44/139 nền kinh tế về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), xếp thứ 2 nhóm thu nhập trung bình thấp và thứ 3 ASEAN. Đáng chú ý, chỉ số đầu vào ĐMST tăng 3 bậc, đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, Việt Nam dẫn đầu thế giới về chỉ số “xuất khẩu hàng hóa sáng tạo”.

Ông Sandeep Bharathi, Chủ tịch Tập đoàn Marvell đã có bài phát biểu với vai trò là Nhà đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Ông Hùng Trần - Founder Got-It, STEAM for Việt Nam chia sẻ về xu hướng đổi mới sáng tạo trong thời đại mới, đặc biệt nhấn mạnh về AI. Bên cạnh đó, đại diện nhà sáng chế không chuyên, đại diện tấm gương vượt khó về ĐMST cũng đã có những chia sẻ tại buổi lễ.

Trước đó, Tổng Bí thư, Thủ tướng cùng đoàn đại biểu đã tham quan Triển lãm quốc tế ĐMST Việt Nam 2025.

Triển lãm có sự quy tụ hàng trăm doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, startup trong và ngoài nước (Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản).

Triển lãm đã trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm, công nghệ mới thuộc 11 ngành, lĩnh vực trọng tâm theo Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh các sản phẩm, thành tựu của Đổi mới sáng tạo, mà còn là cơ hội giao lưu, kết nối các thành tố trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.