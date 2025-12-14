Đội tuyển golf Việt Nam thi đấu thành công tại SEA Games 33

Sau những ngày thi đấu nỗ lực và bền bỉ, đội tuyển đã mang về 3 tấm huy chương quý giá, gồm huy chương bạc (HCB) cá nhân nam của Nguyễn Anh Minh, huy chương đồng (HCĐ) cá nhân nữ của Lê Chúc An và HCĐ đồng đội nam.

Nguyễn Anh Minh giành HCB (Ảnh: VGA).

Ở nội dung cá nhân nữ, Lê Chúc An khép lại giải đấu với vị trí hạng 4 chung cuộc, đạt tổng điểm +5 gậy. Theo quy định của SEA Games, mỗi Ủy ban Olympic Quốc gia chỉ được tối đa hai huy chương ở mỗi nội dung cá nhân. Do cả 3 vị trí dẫn đầu đều thuộc về các golfer chủ nhà Thái Lan, nên tấm HCĐ đã được trao cho đại diện Việt Nam là Lê Chúc An.

Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử của golf nữ Việt Nam tại một kỳ SEA Games.

Lê Chúc An (phải) giành HCĐ (Ảnh: VGA).

Ở nội dung cá nhân nam, Nguyễn Anh Minh tiếp tục cho thấy phong độ ấn tượng khi xuất sắc giành HCB SEA Games 33. Golfer 18 tuổi này duy trì sự ổn định đáng nể với 4 vòng đấu đạt điểm âm liên tiếp. Anh khép lại giải với tổng điểm -10 gậy.

Còn ở nội dung đồng đội nam, với tinh thần thi đấu kiên cường và sự gắn kết xuyên suốt qua 4 ngày tranh tài, đội tuyển golf nam Việt Nam gồm Nguyễn Anh Minh, Hồ Anh Huy, Nguyễn Tuấn Anh và Nguyễn Trọng Hoàng xuất sắc giành HCĐ.