Tổng Bí thư Tô Lâm trải nghiệm robot thông minh

Chiều 29/9, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông (BCVT), 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngay trước khi Lễ kỷ niệm chính thức diễn ra, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã tới tham quan triển lãm thành tựu của Ngành Bưu chính Viễn thông & Khoa học Công nghệ, tái hiện lại 80 năm hình thành và phát triển (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan khu trưng bày bộ tem kỷ niệm 80 năm cùng "sách vàng" ghi lại nhân vật, sự kiện và hình ảnh qua các giai đoạn phát triển (Ảnh: Mạnh Quân).

80 năm là dấu mốc lịch sử vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy tinh thần đổi mới, khẳng định vai trò trung tâm của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển đất nước (Ảnh: Mạnh Quân).

Triển lãm được tổ chức theo cấu trúc dòng thời gian, tái hiện 5 giai đoạn lịch sử của đất nước, từ kháng chiến đến xây dựng và đổi mới, hội nhập, hướng tới kỷ nguyên mới (Ảnh: Mạnh Quân).

Tổng Bí thư Tô Lâm trải nghiệm robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trực tiếp bắt tay cùng cánh tay robot hiện đại (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều hiện vật tiêu biểu được trưng bày như: vũ khí, máy điện báo, robot, mô hình lò phản ứng hạt nhân, thiết bị 5G, radar, vệ tinh Vinasat-1… và các hiện vật quý khác (Ảnh: Mạnh Quân).

Nhiều đại biểu tham dự buổi lễ cũng tham quan không gian các khu trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Minh Nhật).

Súng Bazooka do GS Trần Đại Nghĩa chế tạo được trưng bày tại triển lãm (Ảnh: Minh Nhật).

Triển lãm cũng dành riêng một không gian tưởng niệm các liệt sĩ ngành BCVT, KH&CN. Thông tin của hơn 10.000 liệt sĩ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu, cùng thông tin về các nghĩa trang trên cả nước (Ảnh: Minh Nhật).

Ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu di chuyển vào hội trường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I (Ảnh: Mạnh Quân).