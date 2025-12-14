Thế giới động vật: Sư tử đực nhận cái kết bi thảm khi bị đối thủ bao vây

Sư tử đực nhận cái kết bi thảm khi bị kẻ thù bao vây

Trong tự nhiên, sư tử đực đầu đàn thường xuyên phải đối mặt với các cuộc xung đột tranh giành lãnh thổ và quyền sinh sản với những con sư tử đực khác. Cá thể thất bại có thể bị đánh bật khỏi đàn hoặc bị tiêu diệt.

Không phải mọi cuộc tranh chấp đều diễn ra theo hình thức đối đầu một chọi một. Trong nhiều trường hợp, một con sư tử đực có thể bị liên minh các sư tử đực khác bao vây và tấn công.

Đoạn video do du khách ghi lại cho thấy một sư tử đực đầu đàn bị liên minh đối thủ áp đảo. Do chấn thương nặng và mất máu, con vật dần suy kiệt và tử vong.

Sư tử đực nhận cái kết bi thảm khi bị kẻ thù bao vây (Video: Roaring Earth).

Loài sâu có vẻ ngoài giống như rắn để xua đuổi kẻ thù

Ấu trùng của loài bướm đêm Hemeroplanes triptolemus, phân bố tại khu vực Trung Mỹ, sở hữu hình thái phòng vệ đặc biệt giống đầu rắn.

Khi bị đe dọa, ấu trùng phồng to phần thân trước và chuyển động cơ thể theo cách mô phỏng tư thế tấn công của rắn. Hình thức bắt chước này khiến nhiều loài săn mồi nhầm lẫn và né tránh, qua đó làm tăng khả năng sống sót của cá thể.

Loài sâu có vẻ ngoài giống như rắn để xua đuổi kẻ thù (Video: Instagram).

Voi trưởng thành cáu kỉnh, hất văng con non xuống sông

Một con voi trưởng thành trong đàn bất ngờ lao tới, hất voi non xuống sông. Ngay sau đó, voi mẹ lập tức chạy đến, thể hiện hành vi bảo vệ và chăm sóc con.

Theo các chuyên gia về hành vi động vật, trong đàn voi có thể xảy ra những xung đột xã hội phức tạp. Hành vi tấn công voi non nhiều khả năng liên quan đến căng thẳng hoặc mâu thuẫn giữa các cá thể trưởng thành trong đàn, song nguyên nhân cụ thể cần được quan sát và đánh giá thêm.

Voi trưởng thành cáu kỉnh, hất văng con non xuống sông (Video: WLA).

Cá voi sát thủ bất ngờ lao lên khỏi mặt nước, hất tung cá heo lên không trung

Đoạn video do một nhân chứng ghi lại ngoài khơi bang Baja California Sur (Mexico) cho thấy một con cá voi sát thủ lao vọt lên khỏi mặt nước, va chạm mạnh với một con cá heo, khiến con mồi bị hất tung lên không trung.

Theo các nhà nghiên cứu sinh học biển, đây là hành vi săn mồi thường thấy của cá voi sát thủ. Việc tấn công, húc hoặc hất con mồi khỏi mặt nước giúp cá voi làm suy yếu khả năng bơi lội và phản kháng của cá heo trước khi tiến hành ăn thịt.

Cá voi sát thủ bất ngờ lao lên mặt nước, hất tung cá heo lên không trung (Video: X).

Lợn rừng con thoát chết may mắn khi bị sư tử mai phục

Chú lợn rừng con chạy về phía sư tử đang nằm mai phục mà không hay biết. Tuy nhiên, khi sư tử lao ra để tấn công, lợn rừng con cũng đã phản ứng cực nhanh, tránh được cú vồ của sư tử, sau đó bỏ chạy hết tốc độ để giữ được mạng sống.

Lợn rừng con thoát chết may mắn khi bị sư tử mai phục (Video: Kruger).

Hươu cao cổ bị đàn sư tử tấn công

Dù bị đàn sư tử bao vây và tấn công, hươu cao cổ vẫn cố gắng chống trả và tìm cách thoát thân. Kích thước lớn cùng sức bền giúp loài vật này gây nhiều khó khăn cho các cá thể săn mồi.

Tuy nhiên, sau thời gian dài bị truy đuổi và mất sức, hươu cao cổ cuối cùng gục ngã và trở thành con mồi của đàn sư tử.

Hươu cao cổ kiên cường khi bị đàn sư tử tấn công và cái kết (Video: WildLife).

Bật cười với phản ứng hài hước của các loài động vật khi nghe thấy tiếng sấm

Những tiếng sấm lớn bất ngờ xuất hiện không chỉ khiến nhiều người phải giật mình, mà ngay cả những loài động vật với bản năng tự nhiên của chúng cũng trở nên hốt hoảng.

Đoạn video tổng hợp những phản ứng của các loài động vật khi nghe thấy tiếng sấm khiến nhiều người xem không thể nhịn cười.

Bật cười với phản ứng hài hước của các loài động vật khi nghe tiếng sấm (Video: Reddit).

Hà mã đơn độc, xua đuổi hàng chục con sư tử để bảo vệ lãnh thổ

Đoạn clip ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kruger (Nam Phi) cho thấy một con hà mã rời khỏi hồ nước, tiến lên bờ nhằm xua đuổi đàn sư tử ra khỏi khu vực sinh sống của mình.

Con hà mã sau đó tiếp tục rượt đuổi, thể hiện hành vi phòng vệ lãnh thổ đặc trưng. Trước ưu thế vượt trội về kích thước và sức mạnh của hà mã, đàn sư tử đã rút lui, tránh nguy cơ xảy ra xung đột nghiêm trọng, nhường lại vũng nước cho đối thủ.

Hà mã đơn độc, xua đuổi hàng chục con sư tử để bảo vệ lãnh thổ (Video: Kruger).

Phản ứng của báo tuyết khi lần đầu trong đời trông thấy hổ

Báo tuyết là loài sinh sống chủ yếu ở các vùng núi cao, lạnh giá thuộc Trung và Nam Á, nên trong tự nhiên hầu như không có sự chồng lấn sinh cảnh với loài hổ. Vì vậy, báo tuyết chỉ có khả năng tiếp xúc với hổ khi được nuôi dưỡng trong các vườn thú.

Đoạn video ghi lại phản ứng của một cá thể báo tuyết trong môi trường nuôi nhốt khi lần đầu tiếp cận sự hiện diện của hổ. Phản ứng cảnh giác cao của con vật phản ánh bản năng nhận diện mối đe dọa từ một loài săn mồi lớn hơn.

Phản ứng của báo tuyết khi lần đầu trong đời trông thấy hổ (Video: X).

Chủ xe hốt hoảng bỏ chạy khi phát hiện trăn cỡ lớn nằm dưới nắp ca-pô

Camera giám sát tại thành phố Sihanoukville (Campuchia) ghi lại tình huống nguy hiểm khi chủ một ô tô mở nắp ca-pô để kiểm tra động cơ do phát hiện tiếng động bất thường.

Ngay khi nắp ca-pô được nâng lên, người này cùng một thợ sửa xe đứng cạnh đã hoảng hốt bỏ chạy khi phát hiện một con trăn cỡ lớn đang cuộn mình trong khoang máy.

Cảnh sát và lực lượng tình nguyện cứu hộ động vật sau đó được điều động tới hiện trường. Sau nhiều nỗ lực, họ đã đưa được con trăn ra khỏi khoang động cơ, khống chế và đặt con vật vào thùng chứa chuyên dụng. Cá thể trăn này sau đó được thả về môi trường tự nhiên tại khu vực xa khu dân cư.

Theo xác định ban đầu, con trăn trong đoạn clip là trăn Miến Điện (Python bivittatus), một trong những loài trăn lớn nhất thế giới. Loài này phân bố rộng tại Đông Nam Á và được xếp vào nhóm sinh vật xâm lấn gây hại tại bang Florida (Mỹ).

Trăn Miến Điện trưởng thành có thể dài hơn 6m, nặng trên 70kg. Với kích thước lớn và sức mạnh vượt trội, chúng nằm ở vị trí cao trong chuỗi thức ăn và hầu như không có thiên địch tự nhiên.