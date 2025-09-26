Nhà vật lý đoạt giải Nobel sẽ đến Việt Nam chia sẻ về công nghệ lượng tử

Thông tin này được ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), công bố.

Theo kế hoạch, GS Haroche sẽ có buổi chia sẻ vào ngày 3/10, do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - Bộ Tài chính phối hợp cùng Cục Đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội (từ 1- 3/10).

GS Haroche sinh năm 1944. Ông nhận bằng Tiến sĩ năm 1971, hiện là Giáo sư danh dự tại Collège de France (Pháp).

Giáo sư Serge Haroche, nhà vật lý đoạt giải Nobel 2012, sẽ tham dự Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 tại Việt Nam (Ảnh: Vunela).

Ông được biết đến rộng rãi với các công trình nghiên cứu về quang học lượng tử và khoa học thông tin lượng tử.

Giải Nobel Vật lý 2012 được trao cho ông cùng cộng sự David Wineland nhờ những phương pháp thí nghiệm đột phá, cho phép đo đạc và thao tác trên các hệ thống lượng tử riêng lẻ.

Tại Việt Nam, GS Haroche dự kiến trình bày về kiến thức chuyên ngành, đồng thời thảo luận những xu hướng đổi mới sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ lượng tử trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Ông Vũ Quốc Huy cho biết, công nghệ lượng tử đã được Việt Nam xác định là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược.

Ban tổ chức kỳ vọng GS Haroche sẽ cung cấp thông tin, đưa ra gợi ý về chính sách cho cơ quan quản lý, định hướng nghiên cứu cho các trường, viện nghiên cứu, cũng như cách tiếp cận của Việt Nam trong lĩnh vực lượng tử.

Ngoài bài phát biểu của GS Haroche, nhiều hoạt động bên lề cũng sẽ được tổ chức, như diễn đàn khai phóng tiềm năng đổi mới sáng tạo Việt - Pháp, diễn đàn thị trường tài sản số, hội thảo về giáo dục STEM.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 cũng quy tụ nhiều gian hàng từ các quốc gia như Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản, được kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác, xúc tiến đầu tư và phát triển công nghệ mũi nhọn, đặc biệt trong 11 ngành lĩnh vực chiến lược.