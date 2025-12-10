Điều gì xảy ra với cơ thể người trên từng hành tinh trong Hệ Mặt Trời?

Trái Đất sở hữu sự kết hợp lý tưởng giữa bầu khí quyển có thể sống được và từ trường bảo vệ, giúp ngăn bức xạ nguy hiểm từ Mặt Trời cũng như gió Mặt Trời giàu phóng xạ tấn công bề mặt.

Những điều kiện giúp sự sống tồn tại và phát triển hiếm đến mức phần lớn các hành tinh khác trong Hệ Mặt Trời không có được. Dù không phải nơi phù hợp cho sự sống, mỗi hành tinh vẫn có đặc điểm rất riêng.

Ngoại trừ Trái Đất, hầu hết các hành tinh trong Hệ Mặt Trời đều không có điều kiện phù hợp cho sự sống, và việc di chuyển trên đó đòi hỏi thiết bị chuyên dụng mà nhân loại hiện chưa phát triển đầy đủ.

Chính sự khác biệt này dẫn đến câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể con người đặt chân lên những hành tinh đó?

Sao Thủy

Hành tinh gần Mặt Trời nhất sở hữu môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Trong điều kiện ban ngày, nhiệt độ bề mặt có thể cao đến mức khiến da người bị thiêu rụi ngay lập tức.

Sao Thủy có kích thước vô cùng nhỏ, với bán kính tại xích đạo chỉ xấp xỉ 2.400 km (Ảnh: NASA).

Trái Đất có lớp khí quyển dày, được giữ lại nhờ trọng lực, giúp bảo vệ sự sống khỏi bức xạ và nhiệt từ Mặt Trời.

Trong khi đó, sao Thủy gần như không có khí quyển đúng nghĩa, chỉ sở hữu một lớp ngoại quyển rất mỏng, khiến bức xạ và nhiệt mặt trời phóng thẳng xuống bề mặt.

Ban ngày, nhiệt độ tại hành tinh này khoảng 427 độ C, ban đêm giảm xuống -179 độ C. Con người khó tránh khỏi việc bị thiêu cháy hoặc đóng băng ngay lập tức.

Ngoài ra, lực hấp dẫn trên sao Thủy gần tương đương sao Hỏa, nên nếu đứng trên bề mặt, trọng lượng cơ thể bạn chỉ còn khoảng một phần ba so với trên Trái Đất.

Từ trường của Sao Thủy cũng cực kỳ yếu, chỉ khoảng 1% so với Trái Đất, không đủ để che chắn trước bức xạ Mặt Trời.

Sao Kim

Hành tinh gần Mặt Trời thứ hai là Sao Kim giống Trái Đất về kích cỡ nhưng gần như đối lập hoàn toàn về điều kiện sống.

Nếu nhìn bằng mắt thường từ Trái Đất, sao Kim giống như một ngôi sao sáng chói (Ảnh: NASA).

Sao Kim có khí quyển dày đặc hơn Trái Đất 93%, giữ chặt khí nhà kính như carbon dioxide (CO2).

Khi CO2 kết hợp với tia cực tím từ Mặt Trời, nhiệt bị giữ lại, biến Sao Kim thành hành tinh nóng nhất trong hệ, đủ sức làm tan chảy cả chì.

Dù loại bỏ yếu tố nhiệt, vấn đề khí CO2 gây ngạt thở và áp suất khủng khiếp cho con người.

Nếu hạ cánh xuống bề mặt hành tinh này, cơ thể và cả tàu của con người gần như sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Áp suất trên bề mặt là 1350psi, so với 15psi ở mực nước biển trên Trái Đất.

Sao Hỏa

Hành tinh thứ tư từ Mặt Trời đang trở thành mục tiêu định cư liên hành tinh, khi công nghệ đẩy mới hứa hẹn rút ngắn hành trình đến sao Hỏa xuống còn khoảng 30 ngày.

Sao Hỏa có thể chính là ứng cử viên cho hành trình tìm kiếm sự sống mới của con người (Ảnh: NASA).

Trọng lực bằng 1/3 Trái Đất, giúp con người mang vác dễ dàng và nhảy xa hơn. Tuy vậy, hành tinh này có khí quyển rất mỏng, khó giữ nhiệt.

Giữa trưa có nhiệt độ lý tưởng khoảng 21 độ C, nhưng ban đêm có thể tụt xuống -143 độ C. Khiến con người cần thiết bị chuyên dụng nếu không muốn bị đóng băng.

Khí quyển chủ yếu là CO2, nitơ và argon, rất ít oxy. Việc tồn tại trên bề mặt cũng đòi hỏi bộ đồ cung cấp oxy liên tục.

Đặc biệt, thời tiết trên Sao Hỏa thường xuất hiện bão bụi với gió mạnh khoảng 96 km/h, gây ảnh hưởng đến tầm nhìn và thiết bị.

Sao Mộc

Đi xa hơn khỏi Mặt Trời là Sao Mộc, hành tinh khí khổng lồ với bầu khí quyển chủ yếu gồm hydro và heli, hoàn toàn không phù hợp cho việc hô hấp.

Sao Mộc là hành tinh lớn nhất trong Hệ Mặt trời khi có khối lượng gấp 2,5 lần tất cả hành tinh cộng lại (Ảnh: NASA).

Ngoài ra, mức bức xạ quanh hành tinh này cực mạnh, đủ gây tử vong chỉ sau vài giờ.

Ngay cả khi được trang bị bảo vệ tối ưu, con người vẫn không thể "đặt chân" lên Sao Mộc, bởi hành tinh này hoàn toàn không có bề mặt rắn để đứng, nó chỉ là một khối khí khổng lồ kéo dài xuống các lớp áp suất và nhiệt độ cực đoan.

Khi chìm vào các lớp khí, bạn sẽ đối mặt nhiệt độ trung bình -110 độ C. Gần lõi, áp suất và nhiệt tăng cực mạnh, nhiều giả thuyết cho rằng nhiệt độ có thể đạt tới 23.871 độ C.

Sao Thổ

Hành tinh thứ sáu là Sao Thổ, hoàn toàn không có bề mặt rắn. Đây là một hành tinh khí khổng lồ.

Sao Thổ là một hành tinh khí khổng lồ, có hệ thống vành đai băng và bụi rộng lớn.

Nếu con người "đặt chân" xuống đây, họ sẽ chỉ rơi vào những tầng mây dày đặc và nhanh chóng ngạt thở trong khí quyển giàu hydro và heli.

Nếu vấn đề hô hấp được giải quyết, áp suất dưới các tầng mây sẽ lập tức nghiền nát cơ thể, đủ sức biến khí thành chất lỏng. Gió trên Sao Thổ đạt khoảng 1.770km/h, tốc độ phá hủy cả thiết bị bảo hộ.

Ngoài ra, con người phải vượt qua vành đai Sao Thổ, gồm vô số mảnh đá nhỏ.

Sao Thiên Vương

Hành tinh thứ bảy, nằm rất xa Mặt Trời, có nhiệt độ thấp đến mức cực hạn. Sao Thiên Vương có lớp vỏ chủ yếu là hỗn hợp lỏng của nước, methane và amoniac, chiếm khoảng 80% khối lượng.

Sao Thiên Vương có màu xanh ngọc đặc trưng, trục quay "nằm ngang" gần 98° (Ảnh: NASA).

Bên dưới lớp băng lạnh lại là lõi nhỏ nhưng nóng dữ dội, đạt khoảng gần 5.000 độ C.

Tuy nhiên, trước khi đến được lõi, con người sẽ bị đông lạnh bởi nhiệt độ của hành tinh này khoảng -195 độ C, và tốc độ gió đạt 900km/h.

Sao Hải Vương

Hành tinh thứ tám là một khổng lồ băng không có bề mặt rắn, khí quyển chủ yếu gồm hydro, heli và methane nên con người hoàn toàn không thể hít thở.

Sao Hải Vương là hành tinh xa nhất tính từ Hệ Mặt Trời (Ảnh: NASA).

Nhiệt độ trung bình xuống tới −210 độ C, đủ để đóng băng mọi thiết bị chưa được bảo vệ đặc biệt.

Dưới lớp khí, các nhà khoa học cho rằng tồn tại "đại dương siêu nóng", nước ở trạng thái đặc biệt được giữ lại nhờ áp suất cao, nằm giữa khí quyển và lõi đá. Cơ thể người nếu rơi xuống sẽ bị mắc kẹt, bị nung chảy hoặc bị nghiền nát.

Hành tinh này còn có gió mạnh nhất Hệ Mặt Trời 1.930km/h, đủ sức phá nát bất kỳ thiết bị nào và cuộn phăng cơ thể trong các lớp khí đóng băng.

Nội dung: Vũ Thanh Bình

10/12/2025 - 18:21