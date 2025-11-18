Đàn linh cẩu non đang tận hưởng một buổi chiều yên bình, trước khi “tử thần” ập đến (Ảnh cắt từ clip).

Các du khách khi ghé thăm Vườn Quốc gia Kruger (Nam Phi) đã rất thích thú khi được nhìn ngắm bầy linh cẩu non đang nằm chơi cạnh mẹ của mình.

Linh cẩu nổi tiếng là một loài săn mồi cơ hội và thích cướp bóc, luôn rình rập để đoạt con mồi từ các loài ăn thịt khác. Mặc dù vậy, những con linh cẩu non vẫn mang nét đáng yêu và ngộ nghĩnh như bất kỳ con non nào trong tự nhiên.

Tuy nhiên, buổi chiều yên bình của mẹ con linh cẩu đã kết thúc trong bi kịch.

Một con sư tử đực đang đi tuần tra lãnh thổ và xua đuổi kẻ xâm phạm. Khi phát hiện đàn linh cẩu tụ tập, con sư tử lập tức lao đến tấn công.

Quá bất ngờ trước sự xuất hiện của sư tử đực, linh cẩu mẹ hoảng loạn bỏ chạy, bỏ lại con non. Sư tử đã cho thấy rõ mục tiêu của nó là linh cẩu non khi tung ra cú cắn chí mạng vào con vật.

Linh cẩu non đang nằm cùng mẹ bị sư tử lao đến đoạt mạng (Video: Kruger).

Linh cẩu non kêu lên đau đớn và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Dường như con vật đã bị gãy đốt sống lưng sau cú cắn tàn khốc của sư tử.

Sau khi hạ gục linh cẩu non, sư tử tiếp tục truy đuổi những con linh cẩu còn lại trong đàn.

Các nhân chứng kể lại rằng một con sư tử đực khác, đang ẩn nấp trong bụi rậm, đã bất ngờ xông ra chặn đường những con linh cẩu đang tháo chạy. Họ nghe thấy một tiếng rú đầy đau đớn của linh cẩu, cho thấy một cá thể khác trong đàn đã bị sư tử mai phục và giết chết.

Con sư tử đực sau đó quay lại kiểm tra linh cẩu non mà nó đã tấn công ban đầu. Con vật xấu số giờ đây đã trở thành một cái xác vô hồn. Các nhân chứng cho rằng sư tử sẽ ăn thịt con linh cẩu bé nhỏ này, nhưng dường như nó chỉ muốn đảm bảo con vật đã chết chứ không hề động đến xác.

Các chuyên gia nhận định linh cẩu không nằm trong thực đơn của sư tử. Do đó, trong tình huống này, sư tử chỉ đơn thuần muốn giết chết linh cẩu non để diệt trừ bớt số lượng kẻ thù trong môi trường tự nhiên.

Linh cẩu và sư tử được coi là kẻ thù không đội trời chung, khi hai loài này thường xuyên tranh giành lãnh thổ và cạnh tranh thức ăn. Sư tử luôn tìm mọi cơ hội để tiêu diệt linh cẩu, đặc biệt là những cá thể đơn độc hoặc con non, nhằm giảm bớt đối thủ cạnh tranh trong tự nhiên.