Thế giới động vật: Cuộc chiến đầy khốc liệt của những con sư tử đực

Cuộc chiến giữa những con sư tử đực

Tiếng gầm vang của những con sư tử đực khi lao vào cuộc chiến giành quyền lực cho thấy mức độ khốc liệt của cuộc đối đầu. Dù bị hai đối thủ dồn ép, con sư tử đực vẫn vùng lên chống trả quyết liệt, buộc đối phương phải rút lui.

Trong tự nhiên, sư tử đực luôn phải sẵn sàng đối mặt với những cuộc xung đột như vậy trong suốt cuộc đời. Những cá thể thất bại có thể bị giết chết hoặc bị xua đuổi khỏi đàn.

Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa những con sư tử đực (Video: WLA).

Sư tử cái thể hiện kỹ năng săn mồi ấn tượng

Sư tử cái đã cho thấy kỹ năng săn mồi đầy ấn tượng khi dễ dàng hạ gục một con linh dương đầu bò có kích thước thậm chí còn to lớn hơn cả nó. Sư tử cái chỉ mất vài giây để quật ngã và cắn vào cổ họng để khiến con mồi không thể chống trả.

Sư tử cái thể hiện kỹ năng săn mồi ấn tượng (Video: X).

Thót tim khoảnh khắc chuyên gia bắt rắn suýt bị hổ chúa tấn công

Một chuyên gia bắt rắn người Malaysia trong khi thả tự do cho một cá thể rắn hổ chúa về môi trường tự nhiên đã đối mặt với tình huống thót tim khi suýt bị con vật tấn công.

Theo đó, khi người này vừa mở túi đựng, con rắn độc đã bất ngờ lao ra, ngóc cao đầu, mở rộng miệng đầy đe dọa và rượt theo chuyên gia bắt rắn suốt một đoạn đường dài, trước khi trườn vào một bụi rậm.

Thót tim khoảnh khắc chuyên gia bắt rắn suýt bị hổ chúa tấn công (Video: Eddie Burn).

Đàn voi lập tức vây quanh để bảo vệ voi con bị bắt nạt

Một con voi đực đã bất ngờ vung chân đá mạnh vào voi con đang đi ngay phía sau. Khi thấy voi non bị bắt nạt, voi mẹ và những thành viên khác trong đàn đã nhanh chóng vây quanh để bảo vệ cho con non.

Đàn voi lập tức vây quanh để bảo vệ voi con bị bắt nạt (Video: Instagram).

Báo hoa mai thoát chết may mắn sau cú ngã từ trên cây cao

Một cuộc chiến căng thẳng giữa hai con báo hoa mai trên cây cao đã kết thúc khi một trong hai con báo bị trượt chân và rơi xuống đất từ độ cao khoảng chừng 6m. May mắn, con báo này đã rơi trúng một bụi cây thấp phía dưới, giúp nó giảm lực va đập nên không bị thương sau cú ngã.

Báo hoa mai thoát chết may mắn sau cú ngã từ trên cây cao (Video: Kruger).

Trung Quốc lần đầu quay được video về hổ Siberia mẹ và các con

Hệ thống bẫy ảnh lắp đặt tại Vườn quốc gia Hổ và Báo Đông Bắc Trung Quốc, khu bảo tồn hổ lớn nhất thế giới nằm tại tỉnh Cát Lâm, đã ghi lại được hình ảnh một con hổ Siberia cái cùng 5 con hổ con.

Hổ mẹ ước tính được khoảng 9 tuổi, trong khi các con non ước chừng từ 6 đến 8 tháng tuổi.

Theo các chuyên gia động vật, đoạn video này là một dấu hiệu tích cực trong quá trình phục hồi loài hổ tại Trung Quốc.

Hổ Siberia là loài mèo lớn có nguy cơ tuyệt chủng cao, được xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần được bảo vệ trong Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế. Ước tính hiện chỉ còn hơn 600 cá thể hổ Siberia ngoài tự nhiên.

Trung Quốc lần đầu quay được video về hổ Siberia mẹ và các con (Video: People's Daily).

Nghị lực của chú voi tật nguyền

Chú voi sống tại Khu bảo tồn Ang Rue Nai (Thái Lan) bị dị tật nên chỉ có thể di chuyển bằng 3 chân. Dù vậy, chú voi vẫn cho thấy nghị lực của bản thân, vượt qua những khó khăn để tiếp tục cuộc sống trong thế giới tự nhiên đầy khắc nghiệt.

Nghị lực của chú voi bị tật nguyền (Video: TPS).

Tình huống chạm mặt giữa tê giác và hà mã

Video ghi lại tình huống chạm mặt giữa tê giác và hà mã do một nhân viên kiểm lâm ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên MalaMala (Nam Phi). Đoạn video cho thấy hà mã lên bờ kiếm ăn và tỏ ra tò mò khi phát hiện đàn tê giác xuất hiện ở gần đó, nên tìm cách tiếp cận.

Trong khi hà mã thể hiện thái độ tương đối thân thiện, đàn tê giác lại tỏ ra thận trọng trước sự xuất hiện của một cá thể loài khác. Một con tê giác trong đàn đã dùng sừng để đe dọa và tìm cách xua đuổi hà mã.

Tuy nhiên, không xảy ra cuộc đụng độ dữ dội hay trận chiến sống còn nào giữa hai con vật to lớn. Không có cá thể nào bị thương trong cuộc chạm trán này. Đây dường như không phải là sự tranh giành thức ăn, nguồn nước hay lãnh thổ, mà chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ giữa hà mã và tê giác.

Dù vậy, cuộc chạm trán hiếm gặp giữa hai loài động vật có kích thước lớn này vẫn khiến nhiều người thích thú và ấn tượng.

Tình huống chạm mặt giữa tê giác và hà mã (Video: Kruger).

Báo săn tóm gọn con mồi nhờ tốc độ

Con linh dương Gazelle đã cố gắng chạy nhanh hết sức khi bị báo săn rượt đuổi. Tuy nhiên, báo săn lại là loài động vật chạy nhanh nhất thế giới khi có thể đạt tốc độ tối đa lên đến 120 km/h trong một khoảng thời gian ngắn, khiến mọi nỗ lực trốn chạy của linh dương đều trở nên vô nghĩa.

Báo săn tóm gọn con mồi nhờ tốc độ (Video: X).

Chuột xấu số, không thể chạy thoát khỏi kết cục trở thành con mồi

Sau rất nhiều nỗ lực để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của mèo, cuối cùng con chuột xấu số vẫn không thể thoát khỏi kết cục trở thành con mồi cho loài khác.