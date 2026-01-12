Thắng kịch tính Real Madrid, Barcelona đoạt Siêu Cúp Tây Ban Nha

Sau khi vượt qua Atletico ở bán kết, Real Madrid đặt mục tiêu giành Siêu Cúp Tây Ban Nha. HLV Xabi Alonso đặt khá nhiều sự kỳ vọng vào bộ tứ tấn công Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Gonzalo Garcia.

Raphinha tỏa sáng với cú đúp vào lưới Real Madrid (Ảnh: Reuters).

Bên phía Barcelona, HLV Hansi Flick sử dụng các tiền đạo Lamine Yamal, Raphinha, Lewandowski ở đội hình xuất phát. Sự căng thẳng được đẩy lên từ khá sớm, cả hai đội đều dồn đội hình lên nhằm tìm kiếm bàn thắng.

Sự hiểu nhau của hai đội khiến trận đấu diễn ra khá căng thẳng, tuy nhiên không có nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra ở 30 phút đầu tiên. Sự sắc sảo của Barcelona được thể hiện ở phút 36, Raphinha tỏa sáng với cú đá chéo góc hiểm hóc giúp Barcelona dẫn 1-0.

Điểm nhấn của trận đấu lại diễn ra ở những phút bù giờ hiệp 1. Phút 45+2, pha đi bóng và dứt điểm ở đẳng cấp rất cao của Vinicius Junior đã đánh bại thủ môn Joan Garcia, giúp Real Madrid gỡ hòa 1-1.

Hai phút sau, Lewandowski dứt điểm lạnh lùng không cho Courtois cơ hội nào, giúp Barcelona đưa tỷ số lên thành 2-1. Đến phút 45+6, Gonzalo Garcia tận dụng sai lầm của hàng thủ Real Madrid để tung cú đá đánh bại thủ môn Joan Garcia, đưa trận đấu trở về thế quân bình 2-2.

Barcelona vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha ở Saudi Arabia (Ảnh: Reuters).

Hiệp 2 tiếp tục diễn ra căng thẳng, Barcelona là đội nắm giữ thế trận tốt hơn còn Real Madrid chủ động chơi phòng ngự. Một lần nữa, may mắn lại đến với Barcelona ở thời điểm then chốt.

Phút 73, cú sút của Raphinha đưa bóng đập người Asencio đổi hướng, qua đó đánh bại thủ môn Courtois giúp Barcelona dẫn 3-2. Những phút còn lại, CLB xứ Catalonia chơi chậm để bảo vệ thành quả.

Phút 90+1, Frenkie De Jong nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng thô bạo. Dù chơi hơn người nhưng thời gian còn lại là quá ít để Real Madrid lật ngược thế cờ và chấp nhận thua 2-3, ngậm ngùi nhìn Barcelona vô địch Siêu Cúp Tây Ban Nha 2026.

Đội hình thi đấu

Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, Pedri, De Jong, Lamine Yamal, Raphinha, Fermin Lopez, Lewandowski.

Bàn thắng: Raphinha 36', 73', Lewandowski 45+4'.

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Gonzalo Garcia.

Bàn thắng: Vinicius Junior 45+2', Gonzalo Garcia 45+6'.