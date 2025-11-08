Loài rắn độc mang cái tên chết chóc, sở hữu cú mổ nhanh hơn chớp mắt

Loài rắn độc với vẻ ngoài đặc biệt

Loài rắn được nhắc đến ở trên là Common Death Adder, hay còn được biết đến với tên gọi rắn độc tử thần thông thường, rắn lục tử thần, rắn độc Úc hoặc rắn lục Úc… có tên khoa học Acanthophis antarcticus.

Đây là loài rắn bản địa của Úc, được phân bố chủ yếu tại khu vực miền Đông, ven biển phía Nam và một phần nhỏ ở phía Tây nước Úc. Loài rắn này được tìm thấy trong những khu rừng mưa nhiệt đới, đồng cỏ, những bụi cây rậm rạp…

Rắn độc tử thần thông thường có đầu hình tam giác, thân hình ngắn và tròn khiến chúng trông như một thành viên của họ rắn lục (Ảnh: Drew Davison).

Rắn độc tử thần có màu xám hoặc nâu đỏ, kèm những sọc vằn sẫm giúp chúng dễ ngụy trang dưới lớp lá khô để rình mồi hoặc tránh kẻ thù, khiến con người dễ vô tình chạm phải.

Loài này có ngoại hình rất giống rắn lục, thân ngắn (70–100cm), phần đầu hình tam giác phân biệt rõ với cổ, mập mạp, đuôi nhỏ, lớp vảy thô…

Màu sắc cơ thể giúp loài rắn độc tử thần thông thường có thể dễ dàng ẩn mình trong những đống lá khô (Ảnh: Melissa Bruton).

Thực tế, đây là một loài thuộc họ rắn hổ (Elapidae), chung họ với rắn hổ chúa, hổ mang, cạp nong hay cạp nia… những loài rắn có thân hình thon gọn và tốc độ di chuyển nhanh.

Sở dĩ các nhà khoa học không xếp Common Death Adder vào họ rắn lục vì nó sở hữu những đặc điểm của họ rắn hổ, như răng nanh độc cố định phía trước hàm trên, gắn liền với xương hàm, đồng tử tròn, sở hữu nọc độc thần kinh.

Chúng không có đặc điểm của các loài rắn lục, như răng nanh gập, các hố cảm biến nhiệt ở trước mũi.

Thức ăn và cách thức săn mồi

Ban ngày, rắn thường nằm cuộn tròn để ẩn mình dưới lớp lá rụng hoặc trong hốc đá, dưới thân cây đổ… Chúng săn mồi vào lúc chạng vạng.

Không chỉ có ngoại hình giống rắn lục, rắn độc tử thần còn săn mồi theo cách tương tự: nằm yên ngụy trang, chờ con mồi đến gần rồi tấn công, thay vì chủ động di chuyển như các loài thuộc họ rắn hổ.

Phần mũi của loài rắn này không có các hốc cảm biến nhiệt như trên các loài rắn lục (Ảnh: Adam Brice).

Rắn thường rung liên tục phần đuôi để giả làm giun hoặc sâu bướm, dụ con mồi đến gần rồi bất ngờ tấn công.

Thức ăn của chúng gồm thằn lằn, ếch, chim, các loài gặm nhấm và thú có túi nhỏ. Đặc biệt, rắn còn săn cả cóc mía, là loài có chứa độc tố trên da. Do vậy, đôi khi rắn sẽ bị tử vong sau khi ăn thịt con mồi này.

Màu sắc cơ thể giúp rắn độc tử thần thông thường dễ dàng ngụy trang (Video: The Holiday Hunter).

Nọc độc của rắn mạnh mức nào?

Common Death Adder là một trong những loài rắn độc nhất tại Úc nói riêng và trên toàn thế giới nói chung.

Đừng để vẻ bề ngoài mập mạp của loài rắn này đánh lừa, vì chúng có thể tung ra cú mổ nhanh hơn một cái chớp mắt (Ảnh: Graham Armstrong).

Chúng sở hữu nọc độc thần kinh, gây tê liệt hệ hô hấp và khiến người bị cắn tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Tỷ lệ tử vong của con người khi bị loài rắn này cắn lên đến 60% nếu không được chăm sóc y tế.

Không chỉ sở hữu nọc độc nguy hiểm, rắn độc tử thần thông thường còn có khả năng tung ra cú cắn nhanh nhất trong số các loài rắn tại nước Úc.

Theo các nghiên cứu, chúng chỉ mất khoảng 0,13 giây để chuyển từ trạng thái bất động hoàn toàn để tung ra cú cắn và tiêm nọc độc. Tốc độ nhanh hơn một cái chớp mắt (mất khoảng 0,3 giây).

Chính tốc độ tung ra cú cắn này đã giúp rắn độc tử thần thông thường tăng tỷ lệ thành công khi săn mồi.

Cận cảnh cú mổ của loài rắn độc tử thần thông thường (Video: Discover Deadly).

Dù vậy, tốc độ tung ra cú cắn của loài rắn này vẫn chậm hơn đáng kể so với rắn lục phì châu Phi (tên khoa học Bitis arietans), loài rắn có cú mổ nhanh nhất thế giới, khi trung bình chỉ mất khoảng 0,05 đến 0,1 giây để tung ra cú mổ và tiêm nọc độc.