Đoạn video về cuộc chiến dữ dội giữa ba con báo hoa mai được các du khách ghi lại tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Kruger (Nam Phi), cho thấy hai con báo hoa mai đực lao vào tấn công nhau dữ dội. Khi thấy sự việc xảy ra, con báo hoa mai thứ ba đã chạy đến để hỗ trợ cho bạn của mình.

Con báo hoa mai đơn độc quyết tâm chống trả, nhưng sự chênh lệch về số lượng khiến nó không thể trụ được lâu. Một trong hai con báo đã cắn chặt vào đầu và ghìm đối thủ xuống, trong khi con báo còn lại tận dụng cơ hội liên tục cắn vào thân của kẻ thù. Tuy nhiên, có thời điểm, dường như con báo này đã cắn nhầm vào chính người anh em của mình.

Cặp đôi báo hoa mai hợp lực tiêu diệt kẻ thù trong trận chiến đẫm máu (Video: Kruger).

Các nhân chứng cho biết sự chênh lệch về lực lượng đã khiến trận chiến không kéo dài lâu. Trận chiến kết thúc trong đẫm máu khi con báo hoa mai đơn độc bị cắn nát sọ, dẫn đến tử vong.

Báo hoa mai là một trong những loài động vật săn mồi lớn nhất trên thảo nguyên châu Phi. Chúng sở hữu lực cắn khoảng từ 500 đến 600 psi, yếu hơn lực cắn của sư tử (từ 650 đến 1.000 psi), linh cẩu (từ 1.000 đến 1.100 psi)… nhưng lực cắn của báo hoa mai vẫn đủ để cắn gãy xương con mồi hoặc đối thủ của chúng khi cần.

Báo hoa mai là loài sống và săn mồi đơn độc, do vậy chúng luôn tránh những cuộc chiến không cần thiết, bởi vì nếu bị thương trong cuộc chiến này, chúng không thể tự mình săn mồi và khó sống sót trong tự nhiên.

Dù vậy, báo hoa mai vẫn có thể xông vào những cuộc chiến sống còn với đồng loại trong trường hợp bảo vệ lãnh thổ và cạnh tranh bạn tình. Trong đó, những cuộc chiến để tranh giành lãnh thổ thường kết thúc với cái chết của một trong hai con báo hoa mai.

Việc giết chết những con báo hoa mai xâm nhập lãnh thổ không chỉ giúp báo bảo vệ được phạm vi săn mồi của mình, mà còn tránh được sự cạnh tranh khi đi săn.

Đôi khi, trong trường hợp nguồn thức ăn bị khan hiếm, báo hoa mai cũng có thể giết chết và ăn thịt đồng loại, dù điều này không thường xuyên xảy ra.