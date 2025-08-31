Nổi bật tuần qua: Trăn khổng lồ bị mắc kẹt vì ăn thịt 3 con dê của nông dân

Trăn khổng lồ bị mắc kẹt vì nuốt chửng dê của nông dân

Đoạn video do một nông dân người Indonesia ghi lại, cho thấy một con trăn cỡ lớn đang vùng vẫy vì bị mắc kẹt phía ngoài chuồng nuôi dê của người này. Tác giả đoạn video cho biết con trăn cỡ lớn đã ăn thịt 3 con dê của anh.

Người này sau đó đã gọi điện để nhờ lực lượng cứu hộ can thiệp. Con trăn được lực lượng cứu hộ giải cứu và mang đến thả tự do tại một vị trí cách xa khu dân cư.

Trăn khổng lồ bị mắc kẹt vì nuốt chửng dê của nông dân (Video: X).

Rùa thể hiện thái độ khó chịu sau khi cố gắng ăn một con sâu biển

Con rùa đã thể hiện thái độ đầy khó chịu và “khinh bỉ” sau khi nuốt một con sâu biển bất thành.

Sâu biển, còn được gọi là giun lửa, có lớp lông tơ chứa độc tố, gây kích ứng và tổn thương da các loài động vật tiếp xúc với chúng.

Rùa thể hiện thái độ khó chịu sau khi cố gắng ăn một con sâu biển (Video: Jukin).

Bé trai bị báo tấn công khi tham quan khu bảo tồn thiên nhiên

Một bé trai khi đang ngồi trên ô tô để tham quan Công viên Sinh học Bannerghatta tại thành phố Bengaluru, Ấn Độ, đã chủ quan không đóng cửa sổ xe và thò người ra ngoài nên bị con báo hoa mai chồm lên tấn công.

Cậu bé bị nhiều vết trầy xước trên cơ thể và nhanh chóng được mang đến bệnh viện để điều trị. Hiện tình trạng sức khỏe của cậu bé đã ổn định và được xuất viện.

Bé trai bị báo tấn công khi tham quan khu bảo tồn thiên nhiên(Video: NDTV).

Chú sóc bị say rượu vì ăn quá nhiều trái cây lên men

Một người đàn ông tốt bụng thường đặt thức ăn và trái cây ở sân vườn của mình để các loài động vật hoang dã có đồ ăn.

Tuy nhiên, một số loại trái cây bị lên men sau một khoảng thời gian, khiến động vật bị say sau khi ăn phải. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú sóc say rượu do ăn phải trái cây lên men khiến người xem phải bật cười.

Chú sóc bị say rượu vì ăn quá nhiều trái cây lên men (Video: Reddit).

Sức mạnh tập thể giúp trâu rừng thoát khỏi hàm sư tử

Đoạn video do một du khách ghi lại tại Vườn quốc gia Serengeti (Tanzania) cho thấy cảnh đàn trâu rừng bị sư tử cái tấn công. Một con trâu trong đàn không kịp thoát thân, bị ngoạm chặt vào cổ tưởng chừng khó thoát.

Tuy nhiên, những con trâu khác đã quay lại, quây kín và lao vào tấn công, buộc sư tử phải nhả mồi. Nhờ sự hỗ trợ này, con trâu xấu số thoát chết trong gang tấc, còn sư tử cái phải bỏ chạy để giữ mạng.

Sức mạnh tập thể giúp trâu rừng thoát khỏi hàm sư tử (Video: Kruger).

Gấu trúc tinh nghịch bày trò quậy phá trong vườn thú

Tình huống hài hước được một du khách ghi lại tại vườn thú tại thành phố Cáp Nhĩ Tân (Trung Quốc), cho thấy chú gấu trúc có tên Tiểu Giai đang tìm cách mở chốt cửa lồng để trốn ra ngoài.

Tuy nhiên, hành động của Tiểu Giai đã khiến chuông báo động vang lên. Khi nghe thấy tiếng chuông, chú gấu trúc này đã bị giật mình, lập tức dừng hành động "phá hoại" và hốt hoảng bỏ chạy.

Phản ứng hài hước của gấu trúc Tiểu Giai khiến những người chứng kiến phải bật cười.

Gấu trúc tinh nghịch bày trò quậy phá trong vườn thú (Video: Newsflare).

Trăn cỡ lớn vào nhà ăn thịt mèo cưng của gia đình

Một phụ nữ ở tỉnh Ang Thong (Thái Lan) đã hoảng hốt khi phát hiện một con trăn lớn đang nuốt chửng mèo cưng ngay dưới gầm giường. Bà lập tức chạy ra ngoài và gọi cứu hộ.

Con trăn do vừa ăn no nên di chuyển chậm chạp, tạo điều kiện để đội chuyên gia dễ dàng bắt giữ và thả về nơi hoang dã, cách xa khu dân cư. Con vật được xác định là trăn gấm - loài trăn phổ biến ở Đông Nam Á, có kích thước lớn và tiềm ẩn nguy cơ tấn công cả con người.

Trăn cỡ lớn vào nhà ăn thịt mèo cưng của gia đình (Video: ViralPress).

Lợn rừng non xấu số bị báo hoa mai tóm gọn ngay khi vừa ra khỏi hang

Đoạn video tại Khu bảo tồn Timbavati (Nam Phi) ghi lại cảnh đàn lợn rừng con theo mẹ ra khỏi hang đón nắng sớm. Ngay trước cửa hang, một con báo hoa mai mai phục sẵn, chớp thời cơ lao ra tóm gọn một con non.

Với lợi thế vượt trội, báo nhanh chóng hạ gục con mồi, trong khi lợn rừng mẹ hoảng loạn bỏ chạy, quên cả việc bảo vệ con.

Lợn rừng non xấu số bị báo hoa mai tóm gọn ngay khi vừa ra khỏi hang (Video: Kruger).

Chó bị mắc kẹt vì thừa cân

Chú chó màu cam đã không thể trốn ra ngoài để đi chơi cùng các bạn chỉ vì thừa cân, khiến cơ thể không chui lọt được khe hở.