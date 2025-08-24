Nổi bật tuần qua: Khoảnh khắc cô gái bị cá mập lôi đi khi đang lặn biển

Cô gái bị cá mập lôi đi khi đang lặn biển

Một nữ thợ lặn người Úc đã trải qua khoảnh khắc thót tim khi bị cá mập hổ lôi đi ngoài khơi Tây Úc. Trong lúc cùng bạn lặn bắt cá bằng lao, họ bất ngờ chạm trán cá mập hổ. Con vật ngoạm vào mẻ cá buộc trên người nữ thợ lặn và kéo cô đi.

May mắn, cô kịp cắt dây thoát thân và bơi lên mặt nước an toàn. Toàn bộ sự việc được camera gắn trên người ghi lại. Cá mập hổ là một trong những loài cá mập gây nhiều vụ tấn công người nhất thế giới, nhưng cả hai thợ lặn đã may mắn thoát nạn mà không bị thương.

Cô gái bị cá mập lôi đi khi đang lặn biển (Video: VH).

Hổ lao ra tấn công bò đang ăn cỏ trên đồng

Video tại Khu bảo tồn hổ Kanha (Ấn Độ) ghi lại cảnh một con hổ từ trong rừng lao ra, bất ngờ tấn công con bò đang gặm cỏ. Chúa sơn lâm nhanh chóng ngoạm chặt cổ họng khiến con mồi gục ngã, bất lực trước sức mạnh săn mồi áp đảo.

Hổ lao ra tấn công bò đang ăn cỏ trên đồng (Video: X).

Cá voi va chạm với thuyền, hất người phụ nữ rơi xuống biển

Video tại vịnh Barnegat (New Jersey, Mỹ) ghi lại cảnh một con cá voi mũi nhọn va chạm với thuyền câu, khiến thuyền lật nghiêng và một phụ nữ rơi xuống nước. Người này may mắn được cứu sống, trong khi cá voi bị thương bởi chân vịt và bơi đi trong đau đớn.

Không lâu sau, xác cá voi được tìm thấy, cơ quan môi trường đang điều tra nguyên nhân tử vong.

Cá voi va chạm với thuyền, hất người phụ nữ rơi xuống biển (Video: Instagram).

Gấu nâu giải cứu quạ khỏi bị chết đuối

Du khách tại vườn thú thủ đô Budapest (Hungary) thích thú chứng kiến cảnh một con gấu nâu cứu quạ khỏi chết đuối. Khi phát hiện con chim rơi xuống hồ, gấu đã kéo nó lên bờ rồi bỏ đi, để mặc quạ tự hồi sức thay vì tấn công.

Gấu nâu giải cứu quạ khỏi bị chết đuối (Video: Reddit).

Mèo bị bỏng vì tò mò

Đoạn video ghi lại cảnh chú mèo Manman tò mò với ngọn nến thơm, liên tục đưa chân chạm vào lửa. Sau vài lần thử, Manman bị bỏng, giật mình rồi đưa chân lên miệng liếm trong vẻ đau đớn.

Mèo bị bỏng vì tò mò (Video: QQ).

Báo hoa mai đi vào nhà dân, cắn chết chó nuôi

Video tại một ngôi làng ở tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) ghi lại cảnh báo hoa mai lẻn vào nhà dân, tấn công chó nuôi để ăn thịt. Một đoạn video khác cho thấy nó còn chặn đầu ô tô và gặm gương chiếu hậu, tỏ ra không hề sợ người.

Người dân đã báo cảnh sát và kiểm lâm. Con báo sau đó bị bắn thuốc gây mê và đưa đi, may mắn không gây thương vong cho con người.

Báo hoa mai lẻn vào làng, cắn chết chó nhà để ăn thịt (Video: Weibo).

Bật cười trước hình ảnh khỉ đột ngồi “tám chuyện” trong vườn thú

Chứng kiến hình ảnh 2 con khỉ đột ngồi “tám chuyện” cùng nhau trong vườn thú, nhiều người đã phải bật cười khi nhận ra hình ảnh quen thuộc.

Bật cười trước hình ảnh khỉ đột ngồi “tám chuyện” trong vườn thú (Video: X).

Nhện thu gọn mạng nhện khi trời mưa

Những con nhện khi giăng tơ ngoài trời sẽ thu gọn mạng nhện nếu trời đổ mưa.

Một số loài nhện cũng sẽ ăn tơ cũ của chúng trong quá trình thu gọn mạng nhện này để tái chế các protein và sử dụng để tạo ra tơ mới.

Nhện thu gọn mạng nhện khi trời mưa (Video: Jukin).

Đại bàng vàng thể hiện sức mạnh ấn tượng

Đại bàng vàng, một trong những loài chim săn mồi lớn và mạnh mẽ nhất bắc bán cầu, đã cho thấy sức mạnh ấn tượng của mình khi dễ dàng tha xác của một con cáo và cất cánh trong điều kiện gió mạnh.

Đại bàng vàng thể hiện sức mạnh ấn tượng (Video: VP).

Kền kền trả giá đắt vì liều lĩnh cướp thức ăn thừa của sư tử

Kền kền vốn là loài ăn xác thối, giúp dọn dẹp phần mồi còn sót lại của các loài săn mồi. Tuy nhiên, đoạn video tại Khu bảo tồn Kruger (Nam Phi) ghi lại cảnh bầy kền kền trở thành mục tiêu khi sư tử bất ngờ lao ra từ bụi rậm, tóm gọn một con trong số đó.

Từ “kẻ dọn dẹp”, kền kền xấu số đã biến thành bữa ăn cho chúa sơn lâm.